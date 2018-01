Cicerótól Táblácskáig - Elfogadott és elutasított keresztnevek

Több tucat névadási javaslat érkezik havonta a Magyar Tudományos Akadémiához. A MTA testülete folyamatosan frissíti a listát, de minden névjavaslatot természetesen nem fogad el.

Számos kéréssel fordultak a szülők az Akadémiához 2017 utolsó hónapjaiban. A fiúgyermeket már lehet például Cicerónak, Ozirisznek, Periklésznek, Spartacusnak , Zeusznak, esetleg Szókratésznek, Szolónnak vagy Platónnak hívni, a lányok pedig kaphatják egyebek mellett az Edda nevet is.

A nevek elbírálásánál lényeges kikötés, hogy a fiúk csak fiú utónevet kaphatnak, a lányok pedig csak lánynevet, az uniszex névötleteket azonnal elutasítja az Akadémia, csakúgy, mint a nem magyar kiejtés szerint leírt neveket. Az is szempont, hogy a név ne legyen hátrányos a viselője számára.

Furcsának vagy szokatlannak nevezhető nevek azonban így is akadnak bőven. Kérdés, hogyha a Madita vagy Triszta neveket elfogadta az MTA testülete, akkor miért nem engedélyez olyan keresztneveket, mint például a Natalie, amely elsőre nem is tűnik olyan furcsának.



Sem Hattyú, sem Erdőcske nem lehet

Raátz Judit, az MTA Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoportjának tudományos munkatársa a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta: 2016-ban valaki a Táblácska nevet kérte, 2017-ben pedig ugyanez a személy próbálkozott a Táblácskavirággal is, ám ezt szintén elutasították. Volt olyan, aki a Mazsolát, Hattyút, Borsót, Erdőcskét kérvényezte, ahogyan fiúnévnek a Felhő vagy Vackor nevet is. Ezeket nem jegyezték be.

Sokszor kérnek a szülők külföldi neveket is, például a török nevek népszerűek egyes sorozatok miatt, ám mégis inkább a jó hangzású magyar névrendszerben meghonosodott neveket választják. Raátz Judit arról is beszélt, hogy idén csökkentek a névkérelmek, de az elfogadások száma is. A fiúnevek száma viszont megnőtt – tette hozzá.

A székelyföldi magyar közösség körében ritkábbak a különleges nevek

Gergely Orsolya szociológus, a csíkszeredai Sapientia Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének egyetemi tanára a műsorban arról beszélt, hogy Romániában elvileg bármilyen nevet bejegyezhetnek, ám kutatásai azt mutatják, hogy sokkal ritkábbak a különleges nevek, azok is inkább az ősmagyar, régi magyar nevek leporolását jelenti. Ilyen volt tavaly a Mátka, Csalka vagy Aisa, Zétény. Csíkszeredában a nemzeti etnikai identitás szempontja igen fontos.

A régi magyar nevek reneszánszukat élik, mint a Hunor, Magor, Zenkő, Zente, Mikolt, Villő – mondta. A magyarosodott nevek is népszerűek, például Csíkszeredában a Balázs, Mátyás, Bence, Péter, Dávid. Lánynevek közül az Anna, Nóra, Hanna, Eszter, Réka és a Krisztina is népszerű – fogalmazott Gergely Orsolya.

Azt is mondta, az ősmagyar, régi magyar neveket általában a felsőfokú iskolai végzettségű szülők és inkább a városiak választják, és életkor tekintetében is van különbség, hiszen a 30-40-es szülők másképpen adják a neveket, mint a nagyon fiatal szülők. Megfigyelhető továbbá, hogy a magyar családokban inkább egyetlen keresztnevet adnak a gyermekeknek, míg a román családok inkább kettőt – mondta Gergely Orsolya.