Minden eszközt kihasználnak az illegális határátlépésre

Vélhetően Ukrajnából hozott afgán és vietnami bevándorlókat az a repülő, amelyik még hétfőn este lépett be illegálisan a magyar légtérbe. Tizenegy illegális bevándorlót fogtak el a rendőrök, de szinte biztos, hogy nem ők vezették a gépet. A pilótát és a személyzet többi tagját még keresik. Az M1 információi szerint vissza akart repülni Ukrajna felé, de elakadt a szántóföldön, és nem tudott felszállni. Azt is vizsgálják a rendőrök, hogy korábban is dolgoztak-e már ezzel a módszerrel az embercsempészek, vagy ez volt az első próbálkozás a levegőből.