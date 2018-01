Bolondozott az országgal az időjárás

Az autósok és a gyalogosok nagy bánatára megint úgy viselkedett az időjárás, mintha megbolondult volna. Szerdán kora reggel például a déli megyékben sokan dörgésre és villámlásra ébredtek, mintha nyári vihar vonulna, eközben máshol ónos eső vagy hó esett – ami azért mégiscsak a tél jellemzője. Bár manapság már semmiben sem lehetünk biztosak, ha az időjárásról van szó.

Halálos balesetnél helyszíneltek a rendőrök Egerszalóknál a reggeli órákban. Egy személyautó vezetője – vélhetően a csúszós út miatt – elvesztette uralmát a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött egy menetrend szerint közlekedő busszal. A baleset következtében a gépjárművet vezető férfi a helyszínen életét vesztette, egy női utasa orvosi ellátást igénylő sérülésekkel szállították kórházba, a buszon utazók közül senki nem sérült meg.

Sopronban is csúszóssá váltak a ráfagyott csapadék miatt reggelre az utak. Az autókat szabályos jégpáncél borította. Budapesten is bosszúságot okozott az ónos eső. Ahogy a Híradónak beküldött nézői felvételeken is látszott, a budapesti autó tulajdonosoknak is elő kellett venni a jégkaparó eszközöket. Vastag jeges réteg borította be a szélvédőket.

Pécsen pedig előkerültek az esernyők. Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megye egyes részeire ugyanis hajnaltól zivatarok érkeztek, ilyenkor szokatlan dörgéssel és villámlásokkal. Pécsen 4 fokot lehetett mérni már a kora reggeli órákban, az utak csak vizesek voltak.

Kékestetőn ugyanakkor 10-14 centiméter friss hó esett a korábban már hóágyúzott hegyoldalra, így szerdán megnyílt a sípálya. Sokan éltek az első lecsúszások lehetőségével.



Napközben szinte az egész országban megenyhült az idő, délután a csapadék a legtöbb helyen eső formájában jelentkezett, ami később Verőcénél havas esőbe, a Duna túloldalán, Dobogókőnél viszont ismét havazásba váltott át. Itt sűrű köd is nehezítette a közlekedést.

A délután folyamán nagyon sok mindent meg lehetett figyelni: volt amikor szikrázóan sütött a nap, a másik pillanatban havas eső esett, de Dobogókőn még a hó is eleredt. Az Országos Meteorológiai Központ munkatársa szerint a változatos, országrészenként eltérő időjárást az okozza, hogy meleg és hideg, folyamatosan mozgó légtömegek váltották egymást a Kárpát-medence felett. A szakember azt is hozzátette: a labilis légtömeg dél felé elhagyta Magyarországot, így a következő napokban kiegyensúlyozottabb időjárásra lehet számítani.