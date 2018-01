Németh: A magyarok helyett a Soros-tervet támogatja az LMP

Nem vehet részt az LMP-s Szél Bernadett a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, ha a „Soros-terv” a téma - ezt mondta Németh Szilárd, a bizottság alelnöke. A fideszes politikus magyarázata szerint Szél Bernadett, és más LMP-s politikusok a Soros-tervet támogatják, és „nem a magyar emberek érdekeit” képviselik.

„Aki a Soros-birodalom alkalmazottja, fizetett alkalmazottja volt. Aki a Soros-birodalom érdekében hoz meg döntéseket, aki az egész pártot így irányítja, aki az egész LMP-t ennek a Soros-tervnek a megvalósításáért mozgatja, az – még egyszer szeretném hangsúlyozni – nem vehet részt a nemzetbiztonsági bizottság ülésén” – mondta Németh Szilárd. A bizottság alelnöke felidézte, hogy az LMP a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció eredményeit is kétségbe vonta. A párt másik társelnökével, Hadházy Ákossal közösen látogatták végig az íveket gyűjtő helyeket, azután pedig a részvételi adatokat és a konzultáció értelmét is megkérdőjelezték.



Az LMP európai parlamenti képviselője, Meszerics Tamás pedig Brüsszelben meg is szavazta azt a javaslatot, amely pénzbírsággal sújtaná azokat a tagállamokat, amelyek nem fogadnak be migránsokat. A kvótarendszer mellett ő is többször érvelt: „Nem tudjuk másképp elképzelni, mint azzal az iránnyal, ami már az asztalon van az Európai Unió különböző intézményeinél, nevezetesen a kötelező kvótarendszer bevezetésével” – hangoztatta. Az LMP uniós képviselőjéről később az is kiderült: őt is Soros György megbízható szövetségeseként tartják számon Brüsszelben.

Szél Bernadett nem tartotta jó ötletnek a határok lezárását

Magyarországon a bevándorlás nem probléma, nincs menekülthullám – így vélekedett még 2015-ben Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje. Egy másik interjúban arról beszélt, hogy Magyarország semmire sem megy azzal, ha lezárja határait, a migrációs válság kellős közepén pedig jó megoldásnak tartotta a kvótarendszert hazánk számára. Miután Németh Szilárd kijelentette, hogy nem vehet részt a bizottság ülésen, az LMP-s politikus jelezte: meglátása szerint nem tilthatják ki.

Szél Bernadett az unió fővárosában is többször járt. Találkozott például azzal a Vera Jurovával, aki hangos szószólója annak, hogy migránsokat kell befogadniuk a tagállamoknak. És találkozott Philip Lamberts-szel, akit szintén Soros György szövetségeseként tartanak számon. Az Európai Zöldek társelnöke korábban azt mondta: egyetlen fal sem tudja megakadályozni a bevándorlók érkezését.