Megfigyelési zónát alakítottak ki a sertéspestis miatt

Megfigyelési zónát alakítottak ki a magyar-román határnál az afrikai sertéspestis miatt. A romániai Mikolán a hétvégén számoltak fel egy háztáji sertésgazdaságot. Közben ma kiderült, hogy a település egy másik portáján is megjelent a vírus. A hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy megakadályozzák a gyilkos kór terjedését. A vírus emberre nem veszélyes, de ha valahol megjelenik, akkor a sertések közel 100 százaléka biztosan elhullik – hangzott el az M1 Híradójában.

Mikolát és a környéket a hatóságok fertőtlenítették. A sertésfélékre és minden abból származó húskészítményre pedig szállítási tilalmat rendeltek el. Közben kiderült, hogy újabb sertések fertőzödtek meg egy másik gazdaságban.

A településen minden áthaladó autót ellenőrznek, hogy az esetleges vírussal fertőzött állatok kijutását megakadályozzák.

Az afrikai sertéspestis már több európai országban is felütötte a fejét. Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Oroszországban és Csehországban is kimutatták. Tavaly az ukrajnai Tiszaújlakon nemcsak vaddisznókban találták meg a gyilkos kórt, hanem házisertésekben is.

Mikola egyébként a magyar és az ukrán államhatártól csupán néhány kilométerre fekszik. A magyar állategészségügyi szolgálat ezért a szomszédos magyarországi településeken úgynevezett megfigyelési zónát jelölt ki.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez öt települést, Méhtelket, Nagyhódost, Rozsályt, Zajtát és Garbolcot érinti.

Az ügy miatt 19 udvarban kell szigorú intézkedést betartani. A korlátozás alá vont területen az állatorvosok minden sertéstartót felkeresnek. Ez a gazda azt mondja, az ő setéseit már számba vették és meg is vizsgálták.

Az afrikai sertéspestist a szabadon élő állatok terjesztik, az emberekre nem jelent veszélyt. Ha azonban valahol megjelenik, akkor a sertések közel 100 százaléka biztosan elhullik. A faluban félnek a vírustól. Az afrikai sertéspestissel fertőzött állatok étvágytalanná, bágyattá, lázassá válnak. A betegség ellen nincs oltás és nem is gyógyítható. A hatóságok arra kérnek mindenkit, ha valaki gyanús esetet lát, azonnal jelentse.