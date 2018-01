Máig ható következményei vannak a West-Balkán-tragédiának

Csaknem háromezren zsúfolódtak be egy – azóta bezárt – fővárosi Nyugati téri szórakozóhelyre egy hét évvel ezelőtti éjszakán, 2011. január 15-én. A West-Balkán szűk lépcsőházában azon az estén ellenőrizhetetlen tumultus alakult ki, amikor a beengedett fiatalok alulról fölfelé igyekeztek, ugyanakkor fentről padokkal, asztalokkal próbálták lefelé nyomni a tömeget. A tömegnyomorban három fiatal lány megfulladt, és tucatnyian megsérültek.

Legfeljebb háromszáz embert engedhettek volna be a West-Balkánba, ehelyett annak a tízszerese zsúfolódott össze a szórakozóhelyen 2011. január 15-én. A szervezők még ennél is nagyobb tömegre számítottak – mint utólag kiderült, mintegy négyezer belépőt gyártattak le.

A tragédia szinte borítékolható volt: egy emberre mindössze 0,4 négyzetméternyi hely jutott, ugyanakkor sem a vendégek érkezésének útvonala, sem a mozgatásuk nem volt megfelelően megtervezve. A beengedett fiatalok létszámához képest nagyon kevés volt a rendész, ami már önmagában jelentős kockázatot jelentett. Három biztonsági őr biztosította a helyszínt, és a tragédia idején egyikük sem tartózkodott az épületen belül.

A West-Balkán elnevezésű szórakozóhely logója a Nyugati téri épület falán (MTI-fotó: Soós Lajos)

Korlátnak nyomta a tömeg a lányokat

Pintér Sándor belügyminiszter a tragédia utáni napon, sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az előző éjszaka során az emberi felelőtlenség követelt három halálos áldozatot, de több száz ember élete volt veszélyben a rendezvényteremben. Megfelelő engedélyek hiányában – az üzemeltetőnek nem volt működési engedélye sem – olyan helyen tartottak rendezvényt, ahol mintegy százfős kávézónak volt engedélye, és amely az utólagos számítások szerint 307 embernek biztosított volna megfelelő menekülési útvonalat – mondta a miniszter.

A három halálos áldozat körül az egyik lányt a szervezők, kettőt a vendégek hoztak ki a szórakozóhelyről. Halálukat egyértelműen fulladás okozta, az első és a második emelet közötti lépcsőnél nyomták őket a korlátnak, ami zúzódásos sérülésekkel járt.

Budapest, 2011. január 16. Fiatalok összekapaszkodva figyelik, amint a mentők próbálnak sérülteket újraéleszteni az egyik Nyugati téri szórakozóhely előtt. MTI Fotó: Mihádák Zoltán

A január 15-i programot legalább öt nappal korábban be kellett volna jelenteni, az este tíz óra utáni rendezvény megtartásához pedig kötelező lett volna az önkormányzat engedélye. Az üzemeltetőtől azonban nem érkezett bejelentés sem a polgármesteri hivatalhoz, sem a rendőrséghez, így a hivatalos szerveknek nem volt semmilyen tudomásuk a rendezvényről.

A belügyminiszter szólt arról is, hogy a rendőrök észlelték, hogy három tehetetlen test fekszik a téren, akiken a rendezők próbálnak segíteni. A helyszínt biztosította a rendőrség, a mentők a helyszínre vonultak – idézte fel az eseménysort a miniszter, aki szerint nagyon gyors rendőri intézkedés történt, 111 közrendvédelmi rendőrt sikerült perceken belül a helyszínre vezényelni, továbbá 28 bűnügyi munkatársat is.

A Nyugati pályaudvarra menekítették az embereket

A helyszínen jelen voltak a katasztrófavédelem szakemberei is. A MÁV is azonnal segítséget nyújtott, a szórakozóhelyről kiáramló tömegnek helyet adtak a Nyugati pályaudvar területén. A kiürítést követően megkezdték a helyszíni szemlét, még ott a helyszínen megkezdődtek a tanúkihallgatások.

Végül öt embert vett őrizetbe a Budapesti Rendőr-főkapitányság, közülük ketten a rendezvény szervezői, ketten a helyiség bérbeadói voltak, egy ember pedig a programsorozat szervezője.

A pánik kiváltó okát firtató kérdésre Tóth Tamás budapesti rendőrfőkapitány a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „olyan tömeg volt, hogy ahhoz már nem kellett pánik”. Hozzátette: volt olyan tanúvallomás, amelyben egy jelenlévő arról számolt be, hogy percekig nem is érte a lába a földet, olyan tömeg volt.

Fiatalok várakoznak az egyik Nyugati téri szórakozóhely közelében, ahol három fiatal lány vesztette életét (MTI-fotó: Szigetváry Zsolt)

A tragédia másnapján Orbán Viktor miniszterelnök utasította a belügyminisztert, tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy ilyen eset a jövőben ne fordulhasson elő, és folyamatosan tájékoztassa az ehhez szükséges lépésekről.

A rendőrség két hét alatt befejezte a nyomozást, meghallgatott több mint száz tanút, bevont az eljárásba tucatnyi szakértőt. Nyolc gyanúsított ellen javasoltak vádemelést az ügyészségnek, amely végül négy fiatalt: Szalontai Győzőt, a West-Balkán Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézmény bérbeadóját, Kecskés Tamás és Csanádi József rendezvényszervezőt és Hranek István biztonsági őrt vádolta meg.

Egymásra mutogatott a szervező és a West-Balkán

A rendezvényt szervező Noise Night Life azt közölte, ahogy rendezvényre 2881 darab karszalagot vásároltak meg, de a helyszín hivatalos befogadóképessége három szinten ennél jóval nagyobb. A Facebook közösségi portálon olvasható közleményük szerint a cég csak bérbe vette a helyszínt a West-Balkán üzemeltetőjétől, és nem volt tudomása arról, hogy a helynek nincs érvényes működési engedélye.

A West-Balkánból kimenekült fiatalok várakoznak a Nyugati téri szórakozóhely közelében, ahol három fiatal lány vesztette életét (MTI-fotó: Szigetváry Zsolt)

Az üzemeltető cég külön kérésére a megállapodásuk tartalmazza, hogy a portaszolgálatot kizárólag az üzemeltető saját portaszolgálata láthatja el, amely felelős a vendégek beengedéséért, a létszám kontrollálásáért, a vendégek testi épségének biztosításáért és a rend folyamatos fenntartásáért az épületen belül és az előtt.

A Noise Night Life közleménye azt is tartalmazza, hogy több szemtanú és közelben tartózkodó állítása szerint, a második szint fölött, ahol feltorlódott a sor, valaki felkiáltott, hogy „késelés”, és valószínűleg ez okozhatta a pánikot, és késztette arra az embereket, hogy tömegesen elinduljanak lefelé a lépcsőn a kijárat felé.

A szórakozóhely üzemeltetője, a West-Balkán Kft. azt közölte: bérbe adta a helyszínt fix áron, így a legkevésbé sem volt érdekelt a jegyeladásban. A rendezvény szerződés szerinti lebonyolítását a Noise Night Life szervezői saját személyzettel, saját eszközökkel végezték. A rendezvényre kötött szerződés értelmében a jegyértékesítést és a létszámkontrollt is a Nois Night Life végezte.

„Mint a dominó, úgy dőltünk le”

A három halálos áldozatot követelő tragédiáról szemtanúk azt írták internetes közösségi portálokon, hogy hatalmas volt a zsúfoltság, a hely teljesen megtelt. Az egyik bejegyzés szerint az egész téren állt a szórakozóhelyre bejutni kívánók sora; amikor a ruhatár is megtelt, mindenki elindult lefelé a lépcsőn, szemben a beáramló tömeggel.

Egy másik blogoló azt írta, az indította el a tömeget, hogy valakit megkéseltek. „A már amúgy is iszonyatosan nyomorgó tömeget lelökték a lépcsőkön. Mint a dominó, úgy dőltünk le. Ember ember hátán, alattam öten feküdtek. Azt hittem, hogy meghalok” – volt olvasható az egyik bejegyzésben.

Fiatalok beszélgetnek rendőrökkel az egyik Nyugati téri szórakozóhely közelében, ahol három fiatal lány vesztette életét (MTI-fotó: Lakatos Péter)

A rendőrség az összegyűjtött adatok alapján hamar kizárta azt a sajtóértesülést, hogy a tragédiát késelés okozta. Azt is cáfolták, hogy tömegverekedés tört volna ki.

Nyitva sem tarthatott volna a szórakozóhely

Sok szabálytalanságot tárt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Nyugati téri szórakozóhellyel kapcsolatban. A tragédia után néhány nappal kiadott közleményük szerint a West-Balkánt bérlő gazdasági társaságnak és a buli szervezőinek a sorozatos jogsértései vezettek a három lány halálához.

Mint kifejtették: a bérlő cég mint építtető az épület különböző szintjein végzett átalakítások után sem építési, sem használatbavételi engedéllyel nem rendelkezett, kiürítési terve nem volt. A hely a hatósági engedélyek szerint 19 órától 22 óráig tarthatott nyitva, egy korábbi ellenőrzésen ennek megszegése miatt egyszer már bezárták.

A szórakozóhely tulajdonosai a bérleményt egy zenés rendezvény céljából január 15-re bérbe adták egy vállalkozásnak annak ellenére, hogy tisztában voltak azzal, hogy a helyszín építési területnek minősül, ahogy tisztában voltak azzal is, hogy ott korábban sem tarthattak volna rendezvényeket. Így a hatóságokat és a jogszabályokat kijátszva tartották meg a rendezvényt. Mind a bérbe adó, mind a bérbe vevő cég irányítói tudtak arról, hogy a szórakozóhely – biztonságosan kiüríthetően – 307 fő befogadására alkalmas.

Mécsesek és virágok a Nyugati téren, a West-Balkán diszkó előtt, az áldozatok emlékére (MTI-fotó: Soós Lajos)

Orvosi személyzet sem volt

A West-Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a szórakozóhelyen – ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke az m1-en a tragikus kimenetelű éjszaka után. Németh Ferenc szerint a szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi szabályokat is megszegték.

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég „önutasításában” az szerepel, hogy a West-Balkánnál tizenegy „őrhely” van, ehhez képest három őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket.

A West-Balkánt a terézvárosi jegyző 2011. január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár.

A Nyugati téri West-Balkán szórakozóhelyen történt három halálos áldozatot követelő diszkótragédia nyomozati anyaga (MTI-fotó: Máthé Zoltán)

Máig ható szigorítások

A tragédiát követően az Országgyűlés az ellenőrzések szigorításáról döntött, és engedélyhez kötötte a háromszáz résztvevőnél nagyobb beltéri, illetve az ezer látogatónál többet fogadó kültéri rendezvények szervezését. Május közepéig az ország valamennyi szórakozóhelyét soron kívül, közösen ellenőrizték a rendvédelmi hatóságok.

2011-ben a hivatásos tűzoltóságok országosan 2279 ellenőrzést hajtottak végre, ezek során 27 szórakozóhelyet zárattak be a kiürítés feltételeit közvetlenül akadályozó hiányosság, vagy a létszám jelentős túllépése miatt. Az ezt követő ellenőrzések során már nem találtak súlyos vagy gyakran ismétlődő hiányosságot.

2013-ban részben súlyosította a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletével a vádlottak büntetését. Az első fokon kiszabott két év nyolc hónapos végrehajtandó szabadságvesztéseket megváltoztatva Szalontai Győző első- és Csanádi József harmadrendű vádlott esetében három év négy hónapot szabott ki a másodfokú bíróság, ennek felét – egy év nyolc hónapot – két évre felfüggesztett, a másik fele azonban teljes egészében letöltendő.

Kecskés Tamás másod- és Hranek István negyedrendű vádlott első fokon kiszabott büntetésének (két év nyolc hónap) felét szintén két évre felfüggesztette a másodfokú bíróság, a fennmaradó egy év négy hónapot azonban mindenképpen le kellett töltenie e két vádlottnak.