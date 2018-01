„Nem feltétel nélküli befogadást jelent a keresztényi segítség”

Nagy feltűnést keltett Ferenc pápa hétvégi megnyilatkozása, ami szerint jogosak a bevándorlókkal szembeni félelmek. Ez újdonságnak hatott a megnyilatkozásai között, igaz, sokáig nem is tartott az új érzete, mivel a beszéde második részében már újfent arról beszélt, hogy be kell fogadni a menekülteket. Egy nyugalmazott olasz püspök, Luigi Negri reagálásában viszont továbbra is veszélyesnek ítélte a katolikus egyházfő megnyilatkozásait.