Megérkezett az egyhetes tél

Nagyjából három hét enyhe idő és több meleg rekord után visszatért a tél. Már napközben is itt-ott esett a hó, aztán éjszaka - ahogy érkezik a hideg levegő - egyre több helyen lesz havazás. Holnap mindenképpen érdemes lesz felmenni a hegyekbe, lehet szánkózni, hógolyózni, mert úgy tűnik, hogy csak néhány napig tart a januári tél.

Szinte megállás nélkül szállingózott a hó a hegyekben és mivel a hőmérséklet fagypont alatt volt egész nap, így meg is maradt.



Emellett már a hóágyúkat is elindították, hogy a jövő héten már síelni is lehessen a Kékesen. A lelkesebbek már tesztelték a pályát, igaz még sítalpak nélkül csúszkáltak. Kivétel nélkül mindenki élvezte a csúszkálást. Voltak, akik egész hétvégére érkezetek és nagyon örültek a télies időjárásnak.

Dobogókőn is esett a hó, bár ott még nem volt teljesen fehér a táj. Ahhoz azonban elég volt, hogy hógolyózni lehessen a friss hóval. Debrecenbe késő délutánra érkezett meg a havazás. Hatalmas pelyhekben hullott a hó és a 2-3 fokos hőmérséklet is elég alacsony volt ahhoz, hogy meg is maradjon. Sokan még szelfit is készítettek a hatalmas hópelyhekkel.

Zalaegerszegen azonban nyoma sem volt a télnek. A 4 fokos hőmérséklet és a tiszta időjárás miatt inkább volt kora tavaszias az idő, mint télies.