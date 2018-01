Így tesznek a polgármesterek a Soros-terv ellen

A megyei jogú városok polgármesterei után, a kormánypártok is arra biztatják a települések vezetőit, és az önkormányzati testületeket, hogy hozzanak határozatot a Soros-terv végrehajtása ellen, a Fidesz szerint ugyanis a kötelező kvóták és a bevándorlók betelepítése veszélyeztetné a hazai településeket - hangzott el az M1 aktuális fél nyolcas Híradójában szombat este.

2018 sorsdöntő év lesz Európa, Magyarország és a magyar települések szempontjából, mert Brüsszel fel akarja gyorsítani a kötelező betelepítési kvóták elfogadását hangsúlyozta Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az önkormányzati szövetség konferencián. Szerencs polgármestere felszólalásában elmondta, azért csatlakozott a felhíváshoz, mert a városban élők féltik a biztonságukat.



Soros György tavaly november végén videóüzenetekkel indított ellenkampányt Magyarországon. Ekkor egyebek mellett arról is beszélt, hogy most is vannak emberei Magyarországon, akiket támogat. Itthon az elmúlt hetekben több civil szervezetről is kiderült, hogy kap pénzt a Nyílt Társadalom Alapítványtól. Pécsett például az Emberség Erejével Alapítvánnyal kötött szerződést a Soros György által támogatott szervezett.

A kormánynak akár törvénnyel, vagy törvényekkel kell megakadályoznia a Soros-terv végrehajtását és bevándorlást szervező Soros-hálózat veszélyes tevékenységét, mondta Puskás Imre. A nagyobbik kormánypárt szóvivője arról is beszélt, hogy az önkormányzatok is tehetnek településeikért.

Megdöbbentőnek nevezte azt Puskás Imre, hogy a konferencián egyetlen ellenzéki polgármester sem vett részt. Szerinte ez azt mutatja, hogy nincs az országban egyetlen jobbikos, szocialista, dk-ás, vagy lmp-s polgármester, aki fontosnak érezné, hogy kiálljon a településéért, a települése lakóiért.