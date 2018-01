Nincs garancia arra, hogy mit veszünk be

A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! – fülünkben csengnek ezek a szavak, de tudomásul kell vennünk, hogy ma már gyógyszert nemcsak a patikában vásárolhatunk, hanem a világhálón keresztül is. Hozzájuthatunk legális internetes patikákban, de megtalálhatjuk a szereket egyéb online csatornákon keresztül is.

Magyarországon 2330 közforgalmú gyógyszertár működik, ebből nagyjából ötven nyújt online értékesítési szolgáltatást – mondta az M1 Kosár című műsorában Horváth-Sziklai Attila, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara hivatalvezetője. A többi nem a legális ellátólánchoz tartozik, ezért nem tudhatjuk, mivel szembesülünk.



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnügyi főigazgatóságának alezredese, Csákó Ibolya elmondta, tavaly egymilliárd forint értékű hamis gyógyszert foglaltak le Magyarországon. A lefoglalt gyógyszerek nagy része potencianövelő és szteroid tartalmú teljesítményfokozó volt, valamint kisebb mértékben fogyasztószerek is voltak köztük.

Vannak olyan fogyasztószerek, amelyeket ellenőrzött körülmények között, gyárban készítettek, de Magyarországon nincsenek forgalomban. Ettől ezek a szerek itthon ugyanúgy, mint a hamis gyógyszerek, illegálisnak minősülnek.

Az alezredes szerint ezek a szerek a központi idegrendszerre hatnak, és káros mellékhatásai is lehetnek.

Egyre elterjedtebb, és az egész világon a fiatalok körében is egyre divatosabb, a teljesítményfokozó szerek használata. Mivel nem csupán vékonyak, hanem erősek is szeretnénk lenni – magyarázta. De ezeknek a szereknek is erős mellékhatásaik vannak.

Egy amerikai felmérés adatai szerint az internethasználók 4-6 százaléka rendelt már gyógyszert a világhálón keresztül és egyre gyakoribb, hogy 12–14 évesek vásárolnak online. Ezeknek a szereknek egy része, és egyre nagyobb része, hamis. Tehát különböző, ellenőrizetlen laboratóriumban előállított készítmények.

Csákó Ibolya kihangsúlyozta, hogy Magyarországon a legális láncban, tehát patikában, gyógyszer-nagykereskedésben hamis gyógyszert még nem talált a rendőrség.

Horváth-Sziklai Attila hozzátette, Európa 28 országa közül Magyarországon a zárt gyógyszerellátási lánc az egyik garanciája annak, hogy a gyógyszertárakban biztonságos készítmények érhetők el mindenki számára.

A kereslet, tehát csak akkor csökkenhet, ha a vásárlók a rendelkezésükre álló információk alapján fel tudják mérni a kockázatot. Ezt azonban egy 12–14 éves gyerektől nem várható el. Inkább a szülőknek kell jobban odafigyelniük, mit szed vagy vesz a gyerek. Minden szernek vannak bizonyos külső, látható hatásai – mondta Csákó Ibolya.

A legjobban akkor járunk, ha a rendelt készítményben semmilyen hatóanyag nincs, akkor nem ártunk a szervezetünknek. Előfordulhat, hogy a megrendelt termékben nem az a hatóanyag van, mint amire számítunk, otthon azonban tartalmuk már nem ellenőrizhető.

Az ORFK bűnügyi főigazgatóságának alezredese szerint nem lehet büntetés nélkül használni ezeket a szereket. Ha például pubertáskorban kezdenek el szedni bármilyen kétes eredetű készítményt, akár egész életükre nemzőképtelenné is válhatnak tőle.

Ilyenkor már hiába kérdezik meg a kezelőorvost a használatról, a visszafordíthatatlan folyamatokon a tudomány mai állása szerint nem lehet változtatni.