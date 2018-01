Gyors és otthoni ügyintézésre is alkalmas az e-személyi

Egyre népszerűbb az e-személyi itthon. Már több mint kétmillió van a lakosságnál. És folyamatosan bővül a hozzá tartozó szolgáltatások köre is. Az irat hamarosan a taj-kártyát is kiválthatja, de már használni lehet utazásra is. Az e-személyi elektronikus aláírást is tartalmaz, így sokak számára megkönnyítheti majd az ügyintézést – hangzott el az M1 Híradójában.