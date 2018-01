Tele vannak a menhelyek: az állatok nem visszaváltható ajándékok

A karácsonyi ajándékozást sokan jó alkalomnak tartották arra, hogy egy házi kedvenccel bővüljön a család, azonban sokan nem vették tudomásul, hogy nem visszaváltható ajándékok. Az élmény csodálatos, mindenki boldog a családban, de van, akinél ez a csoda tényleg csak néhány napig tart. A rövid időn belül teherré váló kis kedvencek a gyepmesteri telepen végzik.

Több menhely is bejelentette közösségi oldalán, hogy nem tudnak több állatot fogadni. Ebben az időszakban adják le a legtöbb állatot a menhelyeken, és amelyik jó helyre kerül, szerencsésebb mint a többi: sok kutyát és macskát ilyenkor egyszerűen csak kidobnak az utcára, „mehet, amerre lát”, és a riadt, meleghez és kézhez szokott szelíd állatok biztonságra egy csapásra megszűnik.

„Sokszorosára megnő ilyenkor a gazda által leadni kívánt állatok száma, akár ötször, hatszor annyi ilyen megkeresés érkezik az évnek ebben az időszakában” – mondta Schneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány sajtóreferense az M1 Kosár című magazinjában.

MTI: Balázs Attila

Felelősek vagyunk értük

A kutyákba 2013 óta kötelező mikrochipet elhelyezni. Tehát azáltal, hogy elvisszük az állatorvoshoz és chipet tetetünk bele, onnantól kezdve mi vagyunk a felelősek érte, és gondoskodnunk kell róla.

„Minden évben karácsony előtt elmondjuk, hogy át kell gondolni azt, hogyha valakinek karácsonyra kölyökkutyát szeretnénk ajándékozni, de mégis nagyon sokan megteszik” – mondta Kozma Tamás vezető állatorvos.

Természetesen nem minden karácsonyi kiskutya kerül utcára vagy menhelyre. Nagyon sok kutya nyilvánvalóan jó helyre érkezik, ahol tudnak és akarnak is gondoskodni róla.

Költségekkel jár a kutyatartás

A felelős kutyatartásnak azzal kellene kezdődnie, hogy átgondoljuk, tudunk-e kutyát tartani, vagy van-e rá időnk, pénzünk. Mert bármennyire is aranyos egy kölyökkutya, nem szabad arról elfeledkezni, hogy a kutyatartás költségekkel jár, az etetés mellett állatorvosi költségei is vannak.

Sokan nem mérik fel azt sem, hogy egy kölyökkutya nyilvánvalóan nem azonnal lesz szobatiszta. Egy kiskutya nagyon aranyos, de ezek a dolgok nem aranyozzák be a mindennapokat. Vannak, akik azzal sem kalkulálnak, hogy egy kutya ugat is, és ez a szomszédokat vagy akár a gazdit is zavarhatja. Nagyon sok megunt állat az utcára, onnan pedig akár gyepmesteri telepre is kerül.

Kritikus időszak az év eleje

Ma Magyarországon rengeteg olyan gyepmesteri telep van, ahová sok állat kerül be, és élve sajnos elég kevés állat jut ki – közölte Schneider Kinga.

A január első hetei kritikusak. A téli szünet után elkezdődik az iskola, elkezdenek újra dolgozni az emberek, és kiderül, hogy nem fér bele az életükbe egy kis állatról való gondoskodás.

„A leadott kutyák azonnal a telep tulajdonába kerülnek, és azonnal gazdához juttathatók. Mindamellett, hogy a kollégáim megtesznek mindent azért, hogy ezeknek az állatoknak komfortos elhelyezést biztosítsanak, nincs jó helyük, hiszen nekik egy családban lenne a helyük, ahol megfelelően gondoskodnak róluk” – mondta Kozma Tamás állatorvos.



Telt házzal működnek a menhelyek

Azoknak, akik meggondolták magukat, és gyorsan „kiszerettek” a karácsonyi ajándékként kapott kis állatból, nincs könnyű dolguk. A menhelyek is telt házzal működnek, nem könnyű oda leadni a megunt kisállatot.

Schneider Kinga hangsúlyozta: nem szeretnének könnyű alternatívát nyújtani a felelőtlen karácsonyi ajándékozóknak, egyértelműen elsőbbséget élveznek azok, akik egyéb módon kerülnek bajba.

Ha mindenképpen szeretnénk egy kis állatot, akkor a habitusunknak megfelelő, az életvitelünkbe beilleszthető vérmérsékletű négylábút válasszunk, hogy hosszú távon felelős gazdái tudjunk lenni.