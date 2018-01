A hazai turizmus már a húsvétra készül

Éppen csak véget ért a karácsonyi időszak, a turizmusban azonban már a húsvétra készülnek. Az egyik szállásközvetítő oldal adatai szerint a legnépszerűbb úti célok már most szinte teljesen foglaltak. Ezek egyébként jellemzően a vidéki fürdővárosok szállodái és a wellnesshotelek.

Arcfestés, nyúlsimogatás és ezekhez hasonló programokkal készülnek a gyerekeknek a hazai szállodák a húsvéti ünnepekre.

Az egyik zalakarosi hotelben is készülnek már az idei húsvéti programokra. A március végi április eleji hosszú hétvégére többszázalékos kedvezményt adnak annak, aki már most lefoglalja a szállását. A hotel szerint ennek meg is van a hatása, ugyanis már csak a szobáik negyede szabad a húsvéti időszakra.

Az utóbbi pár évre jellemző, hogy a hosszú hétvégékre akár 4 hónappal előre is lefoglalják a szállásokat a családok – erről már az egyik legnagyobb szállásfoglaló portál marketingmenedzsere beszélt. A vendégek pihenésre főként a belföldi úti célokat, például a fürdővárosokat választják.

A március 15- i hosszú hétvégére és a húsvéti időszakra már most nagyon sok szálláshely elkelt – mondta el Drávai-Mészáros Judit, a Szállás.hu marketingmenedzsere, hozzátéve, hogy ezek a preferált szálláshelyek, ezért nem kell megijedni, mert aki még szeretne, az tud szállást foglalni.

A tapasztalatok szerint az elmúlt évtizedekben az utolsó pillanatokban történt foglalásokra – az úgy nevezett last minute utazásokra – adtak kedvezményt a szálláshelyek. Ám az figyelhető meg, hogy ez már kevésbé jellemző és a hazai szállodák inkább a minél hamarabbi foglalásokra adnak árengedményt.