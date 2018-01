A családbarát turizmus éve következik

2018 a családbarát turizmus éve lesz – ezt sajtótájékoztatón jelentette be a Balatoni Turizmus Szövetség újraválasztott elnöke. Hoffmann Henrik kiemelte, a balatoni vállalkozásoknak is mindent meg kell tenniük azért, hogy szolgáltatásaikkal odavonzzák és meg is tartsák a vendégeket, érkezzenek kicsi vagy éppen kamasz gyerekkel – hangzott el az M1 Híradójában.