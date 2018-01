Megnyílt Magyarország első reptéri szállodája

Négyemeletes, 145 szoba és akár háromszáz ember is meg tud szállni – megnyílt Magyarország első, közvetlen terminál összeköttetésű repülőtéri szállodája a kettes terminálnál. Mostantól az utasok alig néhány perces séta után már hotelben is meg tudnak szállni. A szakemberek szerint most egy hiánypótló fejlesztés valósult meg, mivel az ország turisztikai vonzzereje egyre nagyobb ezért elengedhetetlen volt egy hotel építése közvetlenül a reptér mellett. Közben a számok is ezt mutatják: a friss adatok szerint tavaly több mint 13 millió utas fordult meg a reptéren – hangzott el az M1 Híradójában.