Vona nem reagált volt párttársai kritikájára

Nem akar a biodíszletünk lenni - ezzel a kijelentéssel utasította vissza Vona Gábor, hogy válaszoljon az M1 kérdéseire. Legutóbb ehhez hasonló reakciót még a Botka László-féle időszakban hallottunk szocialista politikusoktól. A Jobbik elnökét a néppártosodást ért kritikákról és a sajtóhírek szerint kudarcba fulladt béruniós aláírásgyűjtésről kérdezték volna, de a nem kívánt biodíszletségre hivatkozva elköszönt – hangzott el az M1 Híradójában.

„Megpróbálja a semmilyen támogatottságot sem élvező, 2003-2006 közötti jobbikos politikához való visszatérésként bemutatni a néppártosodásnak nevezett káoszt, és ezzel próbálja ennek a szimpla politikai árulásnak a jogosságát bizonygatni” – így kommentálta Vona Gábor politikáját a Jobbik egy volt országgyűlési képviselője, a pártelnökről megjelent könyv kapcsán.

Bertha Szilvia azt is írta, felháborítja, hogy Vona Gábor személyes hőstettként állítja be ezt az egy személyi döntésén alapuló néppártosodást, ami elképesztően diktatórikusnak nevez.

Az M1 szerette volna megkérdezni Vona Gábor véleményét egykori párttársa kritikájáról. A pártelnök válasz helyett az M1 stábjának munkájára tett megjegyzést, majd faképnél hagyta az újságírókat:

Mi a véleménye arról, hogy a párt korábbi országgyűlési képviselője szerint árulást követett el a néppártosodással és diktatórikus eszközökkel vitte végig

Vona erre azt válaszolta: Úristen, ne haragudjon nem leszek a biodíszletük, viszontlátásra. Annyira sajnálom, hogy ez a munkájuk, remélem, hogy majd április után lesz jobb munkájuk is.

Így azt sem tudták megkérdezni, elismeri-e, hogy elbukott a Jobbik béruniós kampánya, miután csak az aláírások kevesebb mint 3 százalékát tudta összegyűjteni a párt.

Nem ez az első eset, hogy a párt egykori politikusai bírálják a Jobbik balra tolódását. Borbély Zsolt Attila korábbi kabinetvezető is azt mondta, hogy a Jobbik szembe fordult egykori önmagával. Gaudi Nagy Tamás a párt korábbi országgyűlési képviselője pedig a közösségi oldalán fakadt ki és árulónak nevezte Vona Gábort és a pártvezetést.

Morvai Krisztina jobbikos EP-képviselő is bejelentette: mandátuma lejárta után nem vállal tisztséget a pártban. Döntését azzal indololta, hogy szerinte a Jobbik vezetősége feladta az eredeti elveket és értékrendet. Novák Előd a párt korábbi alelnöke pedig visszatérítené a Jobbikot az eredeti elveihez éppen Morvai Krisztinával karöltve.

A néppártosodás miatt több mint egy éve tart a feszültség a Jobbikban. A párt egykori szimpatizánsai az utcára is vonultak, így tiltakoztak. Több helyi szervezet pedig fel is oszlatta magát. Zalaegerszegen a volt elnök azt mondta, ma már nem is érdemes a Jobbikra szavazni.