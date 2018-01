Nyílnak a virágok a meleg időjárás miatt

Az elmúlt napok tavaszias időjárása alaposan megtréfálta a természetet. Míg Zalában a repce indult virágzásnak, addig a Balaton-felvidéken a téltemető virágok bújtak elő. Bár a szakemberek szerint a korai virágzás jelenségének semmi köze a klímaváltozáshoz, a tavaszias tél mindenképpen kihat a növények bioritmusára – hangzott el az M1 délelőtti műsorában.

A kora tavaszi fajokat, mint a hóvirágot, repcét és a téltemetőt különösebben nem érdekli az évszakok váltakozása, ha kellemes és meleg időt érzékelnek, megindul virágzásuk – fogalmazott Mészáros András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre és botanikusa. Azt is elmondta, a növényeknek ilyenkor az is előnyükre szolgál, hogy az erdőkben is kapnak elég fényt, mivel a fáknak még nincs lombkoronájuk.



A növények bírják a hideget is, így akkor sem lesz bajuk, ha hirtelen beáll a fagyos időjárás, vagy havazni kezd. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban egyébként nemcsak a kora tavaszi növények kezdtek el kibújni a föld alól, de a mogyorófák is rügyezésnek indultak.