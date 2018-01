Újabb részletek a Human Operator Zrt. működéséről

Pénzzel teli borítékok, nem hivatalos juttatások, papír nélküli kifizetések – ilyen és ehhez hasonló részleteket árult el a Humán Operátor Zrt. egykori alkalmazottja, a Czeglédy Csaba-féle cég működéséről, mindennapjairól. Az ügyészség is hasonló okok miatt nyomoz: azzal gyanúsítják a baloldali politikust, hogy a hozzá köthető céghálózat mintegy 3 milliárdos kárt okozott az államnak – hangzott el az M1 Híradójában.

Pénzzel teli borítékokért álltak sorban a dolgozók – így emlékezett a Czeglédy Csaba-féle Humán Operátor Zrt. egykori alkalmazottja arra, hogy mi zajlott a háttérben a szocialista politikushoz köthető céghálózatnál. Az M1-nek nyilatkozó nő azt kérte, ne legyen felismerhető.

Azt mondta, a felsőbb pozíciókban lévő alkalmazottak rendszeresen kaptak olyan juttatást, amiről semmilyen átvételi elismervényt nem írtak és a cég költségvetésében sem dokumentálták.

Boríték viszont csak az úgynevezett témavezetőknek járt, annak ellenére, hogy az egykori alkalmazott elmondása szerint ők nem végeztek érdemi munkát. Ráadásul – mint fogalmazott – az is feltűnő volt, hogy bár a Humán Operátor Zrt. irreálisan alacsony áron vállalt megbízásokat, mégis mindvégig nyereséges maradt.



Czeglédy Csaba ellen májusban indult nyomozás bűnszervezetben elkövetett csalássorozat miatt. A gyanú szerint a szocialista politikus által vezetett cég több száz fiatal munkavállalót és nyugdíjast károsított meg. Az ügyészség szerint Czeglédy Csaba társaival együtt egy komplex, többszintű munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céghálózatot működtethetett, amely közel 3 milliárd forintnyi kárt okozhatott a központi költségvetésnek.

A cég volt dolgozója az M1-nek azt is mondta, az alkalmazottak úgy tudták, a diákok megkapják a fizetésüket és arról is utólag értesültek, hogy Czeglédy Csaba cége nem fizette be megfelelően a munkájuk után járó adót.



Ráadásul az egykori Humán Operátor Zrt. dolgozó azt is mondta: a cégcsoport az MSZP-től és a DK-tól is kapott feladatokat: a diákokat egyebek mellett a pártok szórólapjainak osztogatására is alkalmazták. A Pesti Srácok információi szerint a céget azért is működtették, hogy legyen hová nyúlni, amikor politikai kampánymunkára vagy egyéb pártpolitikai akcióhoz emberekre van szükség.

Az M1 stábja kereste Czeglédy Csabát, hogy megkérdezzék, tudott-e az alkalmazottaknak osztogatott borítékokról, illetve arról, hogy ezekben mekkora összegű és milyen forrásból származó pénzek lehettek. Czeglédy Csabától azt is szerették volna megtudni, hogy egykori munkavállalójuk állításainak tükrében indokoltnak tartja-e az ellene indított nyomozást.

Czeglédy Csaba – jogi képviselője útján – azt közölte, hogy a volt dolgozó állításaira nem akar reagálni, ehelyett inkább pert indít. Válaszuk szerint a Human Operator Zrt. minden közterhet bevallott és megfizetett a központi költségvetésnek, minden egyes általa befogadott számla mögött valós gazdasági esemény állt, minden bevételét és kiadását a könyvelése tartalmazza.

A Humán Operátor Zrt. volt dolgozója korábban azt is állította, hogy diákokat közvetítettek ki MSZP-s kampánymunkára 2014-ben a Czeglédy Csabához köthető iskolaszövetkezetek.