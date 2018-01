Tömegeket vonzott a Szent Korona az Országházba

Negyven évvel ezelőtt érkezett vissza Magyarországra a Szent Korona.1978 január 5-én landolt az Amerikai Egyesült Államok repülőgépe Budapesten, amely a koronázási ékszereket szállította. A Szent Korona 2000-ben került a Parlamentbe, és azóta ott őrzik. Az évforduló alkalmából nyílt napot tartottak az Országházban.

Az Országházban délután három óráig ingyenesen tekinthették meg a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát is az érdeklődők, és nagyon sokan ezt ki is használták. Az M1 tudósítója arról is beszélt, hogy sokan külföldről látogattak el Budapestre, hogy meglátogathassák a nemzeti ereklyét, hiszen az a magyarságukat szimbolizálja.

Az M1 Ma délután című műsorának tudósítója elmondta, nem sokkal három óra előtt még több százan álltak sorba, hogy bejuthassanak a Parlamentbe.