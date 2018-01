Szent Korona-tan – az íratlan alkotmány

A király változik, a királyi hatalom örök. Hosszú időn át képezte a Szent Korona-tan Magyarország történelmi, íratlan alkotmányának alapját, erre épült a magyar állam eszméje. De pontosan mit is takar ez az eszmerendszer, ennek járunk utána cikkünkben.

Korona, jogar, országalma és palást – királyi koronázási ékszerek. E tárgyak közül egy azonban, a királlyá avatáskor fejre kerülő korona, lényegesen nagyobb jelentéstartalmat vívott ki magának annál, mint, hogy csak egy egyszerű ékszerként tekintsünk rá.

Magyarországon is már viszonylag korán, Szent István idejében megjelenik a korona jelképként történő említése. 1027-ben, első uralkodónk az Intelmekben már az egyház által megszentelt uralkodói hatalom megtestesítőjeként említi. Majd két évszázadon át ez szinte korlátlan hatalmat jelentett. A korona egyet jelentett a királlyal.

A magyar Szent Korona, az országalma, a koronázási kard és a jogar (MTI-fotó: Ráfael Csaba)

Az egyház hatalmának erősödése nyomán azonban az egyházi vezetők, majd a felemelkedő vagyonos nagyurak már korlátozni tudták a király hatalmát. A korona ekkor pedig már nem csak a királyt jelképezte, hanem a királyválasztókat, az egyházi vezetőket és a főnemeseket is.

Ez az eszmeiség pedig a koronához tartozóknak több évszázadon át egyfajta alkotmányként adta meg a jogaikat, hatáskörüket. Egészen 1514-ig íratlan alaptörvényként, ekkor jelenik meg ugyanis Werbőczy István Hármaskönyve, amely többek között a koronaeszméhez kötődő szokásjogokat is írásba foglalja.

Eszerint a király, az egyházi vezetők, valamint a főnemesség és nemesség a Szent Korona tagjai. A korona ereje tőlük és belőlük származik, annak viselője a korona e körétől kapott hatalmat viseli, gyakorolja, személyesíti meg. E jelképes értelemben valójában övék, azaz a koronáé a szuverén közhatalom, a közvagyon, a törvényalkotási és törvénytételi jogkör. Nem tagok azonban a jobbágyok, a nem nemes országlakók csak az 1848-as reformtörvények után váltak jelképesen azzá.

A Werbőczy utáni századok is megőrizték a Szent Korona-tannak a középkorban kifejlődött elemeit. A korona az állam jelképe maradt, aminek mindenki hűséggel tartozott. A Szent Korona nevében folytak a nemzetközi tárgyalások a területi kérdésekről, a terület csökkenése a korona sérelme volt.

IV. Károly a Szent György térre épített királydombon, melyet koronázása alkalmával készítettek a vármegyékből összehordott földből, s melyre a király a koronázás után, teljes díszben, lóháton felvágtatott, ott Szent István kardjával négy kardvágást tett az ország négy tája felé, jelezve, hogy az országot bárhonnan jövő támadás ellen kész megvédeni. IV. Károlyt 1916. december 30-án koronázták meg Budapesten. A koronázásra a várban, a Mátyás-templomban került sor (MTI-fotó: reprodukció)

A meghódított, visszahódított országokat, területeket is a Szent Korona fűzte Magyarországhoz, és ezt az adott területek lakói, vezető rétegei is készséggel elismerték. A Szent Korona eszméje így fokozatosan a területi integritás kifejezésévé is vált. Megjelent ugyanakkor a korona pénzügyi szerepe is: a király közjogi méltósága alapján befolyó jövedelmei a Szent Koronát illették.

A Szent Korona, mint a magyar állam területi egységének jelképe a 19. század elejétől válik politikai kérdéssé. A magyar nemesség ennek nevében szállt szembe a bécsi udvar ezt sértő intézkedéseivel, például amikor Erdély unióját Magyarországgal megszüntette az abszolutizmus az 1850-es években, vagy Horvát-Szlavónországot elszakította Magyarországtól. Az 1867-es kiegyezés tárgyalásain így nagy szerepet kapott a területi integritás kérdése.

Az első világháború és Trianon után a Szent Korona tana segített ébren tartani a területi revízió reményét, ezért mind a legitimista erők, mind a Horthy Miklós kormányzó köré tömörülő hívei gyakran hivatkoztak rá. A második világháború után a Szent Korona-tan szinte kizárólag az emigrációban élt tovább.

Victor Covey, az Amerikai Nemzeti Galéria munkatársa és Fülep Ferenc, a Nemzeti Múzeum főigazgatója a Szent Koronát tanulmányozzák a műkincsek hazaérkezésének napján az Országházban 1978. január 5-én, ahol magyar és amerikai szakemberek vizsgálták át a magyar államiság jelképeit a január 6-i ünnepélyes átadás előtt (MTI-fotó: Vigovszki Ferenc)

A magyar királyi korona 1978-as visszaadása után Magyarországon újra megélénkült a téma iránti érdeklődés, és – különösen a rendszerváltozás után – új, misztikus elméletek is fejlődésnek indultak. Ezeknek az egymástól is sokban különböző elképzeléseknek a közös vonása, hogy a Szent Korona tanát egyedülálló magyar jelenségnek tartják, ami az ősi magyar társadalomban gyökerezik, és a Szent István által Szűz Máriának felajánlott magyar korona révén jogot biztosít a magyarságnak a Kárpát-medence birtoklására.