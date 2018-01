Szalai Piroska: A hazai startupok lépést tartanak a nemzetközi tendenciákkal

A Rajnán át Dublinig együttműködések sorát hozta össze a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány tavaly - mondta a kuratórium elnöke a Magyar Hírlapnak adott nyilatkozatában.

A lap szombati számában megjelenő interjúban Szalai Piroska beszámolt arról, hogy az Európai Unió European Digital City Indexe hatvan várost – ebből ötvenet uniós országokból – figyel és elemez. A legutóbbi, 2016-os értékelésében azt írta, hogy a magyar startupok rohamosan fejlődtek az elmúlt években.

Körülbelül ötven ilyen vállalkozás volt 2010-ben az egész országban, ezek száma öt év alatt háromszázra nőtt. Budapest, a “Duna Gyöngyszeme” a középpontja ennek a folyamatnak. Az adatok nagy része azt mutatja, a főváros jó úton halad ahhoz, hogy létrejöjjön a megfelelő ökoszisztéma, ahol vállalkozók, kockázati tőkebefektetők és más érintettek együtt dolgozhatnak azért, hogy új, sikeres vállalkozások alakuljanak – hangsúlyozta.

A BVK-nak 2013 óta van startupokkal foglalkozó programja, 2015 óta ezek a programok részévé váltak a főváros gazdaságstratégiájának, és a nemzetközi városdiplomáciai kapcsolatoknak is aktív elemei lettek – ismertette.

Szalai Piroska arról is beszámolt, hogy három éve még csak pár témában, például smart city, azaz okos város, közlekedési innovációk, elektromobilitás terén találkoztak a versenyeiken igazán erős, magas

színvonalú csapatokkal, amelyek külföldön is meg tudják állni a helyüket.

Azóta folyamatosan és gyorsan bővül a kör és jelennek meg fontos és értékes vállalkozások például a fintech, vagyis pénzügyi innovációk, és az e-health, tehát az egészségügyi alkalmazások területén is. A magyar cégek szavai szerint lépést tartanak a nemzetközi innovációkkal is, a világszerte mostanában kialakuló olyan új területeken is megjelennek, amelyektől a jövőkutatók sokat várnak.