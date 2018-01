Folytatódnak az adócsökkentések

2018-ban a családoknál és lakosságnál mintegy 60 milliárd forintot hagynak a kormány adócsökkentő intézkedései – mondta Tállai András, a NAV vezetője, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek pénteken, majd hozzátette: a kevesebb közteher mellett az adóadminisztráció alóli mentesülés is egyre több magánszemélyt érint.

(MTI-fotó: Bodnár Boglárka)

Ismertette: 2018-ban 5 százalékra csökkent az internet, a halhús, a sertésbelsőség és -vágási melléktermék, az éttermi szolgáltatás és a Braille-nyomtatók, illetve -kijelzők áfakulcsa. Tállai András rámutatott, hogy a magyar munkavállalók Európa második legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, 15 százalékos szja-t fizetnek 2018-ban is. A 2011-től végrehajtott jelentős csökkentése az szja-nak, eddig több, mint 2700 milliárd forintot hagyott a magyar munkavállalóknál. Kitért arra, hogy a kétgyerekes kedvezménnyel 396 ezer szülő jár még jobban az idén, ugyanis családi kedvezménye adóban kifejezve a gyermekenkénti havi 15 ezer forintról 17 500 forintra emelkedik, amely 15 milliárd forintot hagy 396 ezer kétgyermekes szülőnél. A családi adókedvezmény 2011 és 2018 között összesen mintegy 1900 milliárd forintot hagy a gyermekes családoknál – sorolta.

Fotó: Shutterstock

Elmondta, hogy több mint 3 milliárd forintot spórolhatnak az ingatlan-bérbeadók 2018-tól: a hosszú távú lakáskiadóknak mindössze 15 százalék szja-t kell fizetniük, a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás (eho) ugyanis megszűnik. A rövid távú bérbeadók, köztük az airbnb-zők már 3 lakásra vagy üdülőre is választhatják a legnagyobb megtakarítást biztosító adózási módot, a tételes átalányadót, amely szobánként évi 38 400 forint. Idén, ha valaki csok-támogatásból vásárol új lakást, akkor már nem 30 millió, hanem 40 millió forintos lakásig vehető igénybe a 600 ezer forintos illetékkedvezmény, azzal, hogy továbbra is levonható a csok összege az illeték alapjából – közölte, hozzátéve: 2018-tól lakásvásárlás esetén a legfeljebb 3 évvel megelőzően eladott lakás forgalmi értéke vonható le a vásárolt lakás forgalmi értékéből az illeték alapjának számítása során.

Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára (MTI-fotó: Kovács Attila)

Idén is biztosított a csökkentett lakásáfa

Korábban csak a vásárlást megelőző egy évvel eladott lakás forgalmi értékével lehetett csökkenteni az illetékalapot. A kormány 2018-ban is biztosítja a 27 százalékról 5 százalékra csökkentett lakásáfát, amely milliókkal teszi olcsóbbá az otthonteremtést. Szólt arról is, hogy idén adómentesen támogathatja a munkáltató dolgozója diákhitelét a törlesztőrészlet erejéig, de legfeljebb havi 27 600 forintig. A munkáltató albérlet-támogatása is kedvezőbb, így például a foglalkoztatás első 2 évében az eddigi 40 helyett a minimálbér 60 százalékáig, vagyis 51 ezer helyett 83 ezer forintig adómentes ez a juttatás. A cafeteriaelemként is nyújtható adómentes juttatások mellett az egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak is adómentesek, például Mihalicza-ösztöndíj vagy a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj – tette hozzá.

Képünk illusztráció (Fotó: MTI)

Idén a szociális hozzájárulási adóval párhuzamosan az eho is 2,5 százalékponttal kevesebb. Így az üdülési szolgáltatás, a munkahelyi étkeztetés, az iskolakezdési támogatás, a helyi utazási bérlet, a képzési költségek átvállalása, vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás közterhe 43,66-ról 40,71 százalékra csökken. Január 1-jétől az egyéb jövedelem után is 19,5 százalék ehót kell fizetni, a korábbi 22 százalék helyett. Tállai András elmondta, hogy változnak az áruszállításban dolgozók napidíj-elszámolási szabályai. Így a bérfuvarozást végző vállalkozások gépkocsivezetőin, árukísérőin kívül a saját árut szállító cégek említett munkavállalói is igazolás nélkül levonhatják napidíjukból az adómentesnek minősülő napidíjátalányt.

2018 a könnyebbség éve

A sport, a sportolás és így az egészségmegőrzés elősegítése érdekében 2018-tól megszűnik a sportvállalkozásokat terhelő 19,5 százalékos mértékű egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség a hivatásos sportolók bére után. További változások közé sorolta, hogy a termőföldszerzés illetékmentességének feltétele (5 éven át történő saját művelési kötelezettség) akkor se sérül, ha a földműves termőföldjét az a termelőszervezet műveli, amelyben a földműves vagy hozzátartozója legalább 25 százalékban tag.

Képünk illusztráció (MTI-fotó: Marjai János)

Az államtitkár kiemelte, hogy az idei év a könnyebbség éve a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek is: idén már nem lesz szükségük külső segítség igénybevételére a bevallásuk elkészítéséhez, mert azt helyettük is megcsinálja az adóhivatal. A 360 ezer érintettnek mindössze csak ki kell egészítenie a bevallási tervezet, amelyben az összes munkáltatótól, kifizetőtől származó adat szerepel. Tavaly még 30 ezer cég készítette el 660 ezer dolgozójának az szja-bevallását, idén viszont a munkáltatók válláról is leveszi a bevalláskészítés terhének a nyűgét az adóhivatal. A vállalkozások adóterhei is tovább csökkennek. A magyar vállalkozások jelenleg Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját fizetik. A társasági adó 2010 óta 19 százalékról 9 százalékra csökkent, ez eddig közel 1700 milliárdot hagyott a vállalkozásoknál – mondta Tállai András.