Változik a balatoni kompközlekedés

Új év, új menetrend a balatoni kompközlekedésben. A lakossági igényeket figyelembe véve új időpontban közlekedteti a kompokat Tihanyból a Balatoni Hajózási Zrt. A cég kompközlekedési területe rekordévet zárt 2017-ben.

A kompok közlekedésében tavaly november közepe óta állt be a téli menetrend Tihany és Szántód között – ez módosult 2018 január elsejével.

Ahogy azt a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési igazgatója, Dónucz László elmondta, főként a tihanyi oldalt érinti a változás, hiszen a korábbiakban minden óra harminc perckor indultak a járatok, januártól azonban minden óra 15 perckor indítják a kompokat.

A balatoni komp

(MTI/Nagy Lajos)

Dónucz László hozzátette, az új menetrend az utasok igényeinek megfelelően lett kialakítva. Az utazóközönség a tapasztalatok alapján jól fogadta a változásokat. Sokaknak a reggeli munkakezdést is megkönnyíti a kompmenetrend változása, hiszen az első járat 7.15-kor indul, így a nyolc órás munkakezdés is könnyedén megvalósítható.

A 2016-os évben tizennégy éves rekordot döntöttek a Hajózási Zrt.-nél, hiszen elérték az egymilliós utasforgalmat, majd ezt 2017-ben is túlszárnyalták, egész pontosan 1 146 740 utast szállítottak a Balaton két partja között. Ahogy azt Dónucz László elmondta, remélik az idei év is hasonló sikerekben gazdag lesz. A Balaton egyre népszerűbb úti cél az őszi és tavaszi időszakban is, a komp is kedvelt utazási eszköz lett a turisták körében. Az új menetrend tehát január elsejével változott, legközelebb márciusban várható változás, hiszen átállnak a negyvenpercenkénti járatindításra.