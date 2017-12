Számos hiedelem, babona és szokás tartozik szilveszter éjszakájához és az új év első napjához. Ez a két nap arról szól, hogy a következő év a bőségét és az emberek egészségét valamilyen módon elősegítsék, és ennek korábban többféle módja is volt, erről beszélt a Híradó.hunak Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató.

Még jócskán benne vagyunk a karácsonyi ünnepkörben, hiszen az advent első vasárnapjától vízkeresztig tart.

Az időszakban két évkezdő dátum is van, az egyik advent első vasárnapja, az egyházi év kezdete, a másik pedig a polgári év kezdete, január 1-je – osztotta meg a Híradó.huval az érdekességet Tátrai Zsuzsanna. A néprajzkutató hozzátette, szintén érdekesség, hogy erre a napra datáljuk Szent I. Szilveszter pápa halálát is.

„Szilvesztert és újévet a hagyomány összefüggő napként értékeli, és az egész időszak arról szól, hogy a következő évnek a bőségét, és az emberek egészségét valamilyen módon, akár varázslat által elősegítsék, és ennek többféle módja is volt” – magyarázta a néprajzkutató.

Adjon Isten minden jót / Ez új esztendőben: / Fehér kenyér dagadjon / Fűzfa tekenőben; / Bor, búza, kolbász / Legyen mindig bőven; / A patikát felejtsük el / Az új esztendőben! /

A digitális jókívánságok korát éljük

Az egyik ilyen „varázslat” például még a mai napig is él – ismertette Tátrai Zsuzsanna –, ez pedig a kimondott szó ereje, azaz a jókívánságok. Azokat a jókívánságokat, amelyeket ma sms-ben, e-mailben, vagy telefonon adunk át a másiknak, régen még házról házra járva, vagy képeslapokat küldve továbbították elődeink.

„Ha a köszöntések módja változott is, az megmaradt, hogy egész januárban jót kívánunk egymásnak. Ez egy, a mai napig is magától értetődő dolog” – tette hozzá a szakértő.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Bőség, termékenység, luxus: a szilveszteri menüben nem ismerünk viccet

A régi hiedelmeket még ma is sokan komolyan veszik, legalábbis, ha a szilveszteri vacsorára kerül a sor. A hagyományok szerint elődeink a bőséget az étkezés által is biztosítani akarták az eljövendő évre is, így manapság is olyan ételeket fogyasztunk szilveszter éjszakáján, amelyekről azt gondoljuk, hogy szerencsét hoznak.

„Semmiképp sem szabad baromfit enni, mert az elrepíti vagy kikaparja a szerencsét. Sertéshúst eszünk, mert az előre túrja a szerencsét és a pénzt nekünk” – mondta Tátrai Zsuzsanna az egyik legfontosabb és legnépszerűbb étkezési szokásunkról.

A szakértő hozzátette, fontos ilyenkor lencsét – a sok apró mag pénzbőséget vetít előre – és káposztát – ez esetben a papírpénzzel vonnak hasonlóságot – is fogyasztani, hogy a babona szerint sok pénzünk legyen.

„Hosszú évek óta, sőt, sokan, mióta az eszüket tudják, virslit is esznek szilveszterkor. Ez sem véletlen, hiszen a virsli a termékenységgel kapcsolatosan jelent meg az ünnepi menüben. Elődeink ilyenkor hurkát és kolbászt fogyasztottak, ma azonban többnyire virslit eszünk, a termékenység, a bőség jegyében” – világított rá a néprajzkutató.

Az édességekről szólva, a Tátrai Zsuzsanna kifejtette, hogy a mákos ételek is fontos szerepet játszanak ebben az időszakban, így szilveszterkor is fogyasztunk bejglit, diósat és mákosat egyaránt.

A kép illusztráció (MTI-fotó: Rosta Tibor)

Mulatságban nem ismerünk tréfát

Emellett nem véletlen, hogy éjfélkor pezsgővel koccintunk – világított rá a szakember –, hiszen ha drága italt fogyasztunk, a hiedelem szerint gazdag, fényűző életmódot folytathatunk az elkövetkezendő esztendőben is, sőt: a hangos pukkanás, a mulatozás a régi nyelvek szerint elriasztja a sötétséget.

„A szilveszteri mulatság még egy ma is élő szokás. Óriási nagy zajjal fogadjuk az újévet, hogy elűzzük a rossz, gonosz ártó hatalmakat” – magyarázta Tátrai Zsuzsanna. Szilveszter éjszakájához és az új év első napjához a fentebbieken túl még rendkívül sok hiedelem, babona, és jóslás kapcsolódik, amelyeket ma már nem feltétlenül ünneplünk, vagy tartunk meg, azonban érdemes lehet megemlékezni róluk.

A kép illusztráció (MTI-fotó: Szigetváry Zsolt)

Szilveszter: a gonosz elűzése, a varázslatok éjszakája

Az egyik ilyen hagyomány a férjvarázslás. A fiatal lányok régen több praktikát is bevetettek, hogy megtudjanak valamit jövendőbelijükről. Ennek egyik módja a gombócfőzés volt, amelynek lényege, hogy a gombócokba fiúneveket rejtettek, és egyből kikapták a forró vízből azt a gombócot, amelyik elsőként feljött, mert a hiedelem szerint abban volt megtalálható a titokzatos legény neve.

Az ólomöntés is a legnépszerűbb jóslások közé tartozott régen. Ha a leányok jövőbeli férjük foglalkozására szerettek volna következtetni, hideg vízbe csöppentettek egy kis forró ólmot, majd együtt találgatták, hogy a jövőbeli férjük milyen szakma mellett kötelezte el magát.

Ha egy háznál több leány is volt – és ez egyáltalán nem ment ritkaságszámba –, a kocsonyából megmaradt csontot a lányok az udvarra dobták, és akiét előbb elvitte a kutya, a jóslat szerint az házasodott először.

A néprajzkutató beszélt arról is, hogy még ma is sokan úgy tartják, hogy ami új év első napján történik az emberrel, az rányomja a bélyegét az egész esztendőre, ezért ilyenkor sokan még ma is óvakodnak mindenféle veszekedéstől, illetve január 1-jén sokan nem adnak kölcsönt, hiszen a babona szerint az azt jelenti, hogy egész évben kölcsönért rágják majd az ember fülét.

„Januártól diétázom, többet spórolok, eljárok edzeni, és úgy egyébként, megmentem a világot is!”

Sokaknak ismerős lehet a fentebbi fogadalmak közül legalább az egyik. Habár szeretünk fogadalmakat tenni – különösen szilveszterkor –, a megtartásukban nem erősködünk.

„Ma is folyamatosan fogadkozunk, főleg szilveszterkor. Persze az emberek nem sokáig tartják meg ezeket a fogadalmakat, de ilyenkor megpróbálunk a következő esztendőre valamit elhatározni, több-kevesebb sikerrel” – zárta szavait Tátrai Zsuzsanna.

Sokaknak azonban nem okoz gondot, ha egy év alatt nem sikerül a kitűzött cél teljesítése, hiszen a következő évben újra fogadkozhatunk.