Kutyavilág jön az állatokra

Kis túlzással élve, a házi kedvenceknek minden évben egyszer eljön az apokalipszis, amit a kevésbé szerencsések nem is biztos, hogy túlélnek. Pontosan ezért az állatmentők minden évben felhívják a figyelmet a felelős állattartás szabályaira.

Sokszor a felnőttek sem tudják felelősségteljesen használni a petárdát és a tűzijátékokat, az elmúlt években minden január 1-jén olvashattunk különböző petárdával kapcsolatos balesetekről, sőt, idén január elsején egy hatéves kisgyerekkel rohanhattak a szülei az ügyeletre. Vácon ugyanis, egy családi ház udvarán egy hatéves kisfiú kezében felrobbant egy pirotechnikai eszköz, a gyermeket súlyos kézsérüléssel vitték kórházba. A váci rendőrkapitányság eljárást indított kiskorú veszélyeztetése miatt ismeretlen tettes ellen.

Pirotechnikai eszközök egy áruház parkolójában (MTI-fotó: Mohai Balázs)

Január 31.: sokaknak minden évre jut egy háború

Sokak fejében felmerülhet a kérdés, mi haszna a hangos zajcsapásnak, ha magunkra, illetve gyermekeinkre sem tudunk vigyázni, emellett a házi kedvenceket sem tudjuk megóvni az ijedtségtől. A kutyák és a macskák sokkal jobban hallanak mint az emberek, ennek köszönhetően a petárdarobbanás, vagy a tűzijáték keltette zajok és fények számukra olyanok, mintha kitört volna a világháború, hiszen a kifinomult hallásuk miatt a petárdarobbanást úgy érzékelik, mintha ágyú dörrenne el a közvetlen közelükben.

Az éles hanghatások miatt kedvenceink megijednek, sokkos állapotba kerülhetnek, megpróbálnak elmenekülni, és megszöknek otthonról, ha nem zárjuk be őket. Nem ritkán az is megesik, hogy egy-egy jószág az autók előtt végzi, megtörténhet, hogy legyengülnek a hidegben, vagy esetleg kilövi házi kedvencünket egy vadász egy erődben.

Idén január 1-jén mintegy 51 elkóborolt kutyáról érkezett bejelentés az Állatmentő Ligához, és az elkóborolt állatok száma 3-4 napon keresztül folyamatosan nőtt. Többen soha nem látták újra négylábú barátjukat.

Az Állatmentő Szolgálat Alapítvány alapítója, Somogyi Zoltán és munkatársa, Némedi Edina egy petárdáktól megriadt, elszökött kutyát találnak egy XXII. kerületi szórakozóhely mellett (MTI-fotó: Máthé Zoltán)

Jobb félni, mint megijedni?

A fentebbi eseteket elkerülendő, az állatvédő szervezetek minden évben számos közleményt adnak ki ebben az időszakban, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. Tapasztalataik szerint a petárdázást már karácsony után nem sokkal megkezdik, ezért a két ünnep között is fokozott óvatosságra hívják fel a gazdák figyelmét.

Kutyák esetében a chip beültetése 2013. január 1-jétől kötelező.

Az állatvédők azt is javasolják a gazdáknak, hogy tegyenek a kutyák és a macskák nyakába bilétás nyakörvet a tulajdonos elérhetőségeivel, emellett legyen az állatban mikrochip is. Itt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy érdemes frissíteni az esetleges lakcím- és telefonszám-változást is.

Az ajánlások szerint már a szilvesztert megelőző néhány napban csak pórázon sétáltassák a kutyákat, otthon pedig ki lehet alakítani a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet kialakítani.

Ha a baj mégis megtörtént volna, mindenképp vegyük fel a kapcsolatot a helyi állatmenhellyel, és keressük fel a helyi ebrendészeti telepet is. Érdemes plakátolni is a környéken, és ismerőseink segítségét is kérhetjük a közösségi oldalakon.