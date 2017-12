Durva influenzajárványra számíthatunk

A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke szerint a korábbiaknál elterjedtebb és „durvább lefolyású” megbetegedésekkel járó influenzajárványra kell számítani az idén. Az orvos az M1 hétfői műsorának adott interjút.

Póta György szerint a járvány erősödésére abból lehet következtetni, hogy a déli féltekén, Ausztráliában a korábbiaknál súlyosabb járvány jelentkezett, a tapasztalatok szerint pedig a vírusok az ottani tél elmúltával az északi féltekén jelennek meg.

Hangsúlyozta: a gyerekek nem tartoznak a rizikócsoportba, ám esetükben is kockázatot jelent a közösségben szerzett fertőzések nyomán legyengült szervezet.



Akárcsak az idősek esetében, a gyerekeknél is a krónikus betegek a leginkább veszélyeztetettebbek – fűzte hozzá, kiemelve, hogy a szervezet ellenálló képessége a gyerekeknél is megfelelő táplálkozással, a C- és a D-vitamin alkalmazásával és a higiéniai szabályok betartásával erősíthető.

Arról is szólt, hogy az antibiotikumok nemcsak hogy nem használnak a vírusokkal szemben, hanem még gyengítik is az immunrendszert. Az antibiotikumok túlfogyasztásában a nemzetközi statisztikák szerint Magyarország éllovas. A túlfogyasztás rezisztenciát okozhat, amelynek nyomán egyre többen halhatnak meg bakteriális fertőzésekben – mondta Póta György.