Európa egyik legbiztonságosabb karácsonyi vására a miénk

Megnyílt a budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár múlt hét pénteken Budapesten, a Vörösmarty téren. Az Európa tíz legszebb vására között számontartott, több hétig tartó eseményen az érdeklődők biztonságáért többek között az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség felel az idén is.

Szegfűszeg, fahéj, kardamom – jellegzetes ízek és illatok. A karácsonyi vásárban érezhetjük a hideg levegőben a lélekmelengető forralt bor és a grog illatát is. A karácsonyi portékák és a hangulat elvarázsolhatja az embert, és hajlamosak lehetünk elfeledkezni értékeink és a magunk biztonságáról.

A Terrorelhárítási Központ egyik munkatársa Budapesten, a Vörösmarty téren 2016. december 20-án. A december 19-i berlini merénylet után megerősítik a rendőri biztosítást azokon a magyarországi helyeken, ahol nagy tömeg tartózkodik, így például a karácsonyi vásárokon (MTI-fotó: Marjai János)

Az 1998 óta minden évben megrendezett karácsonyi vásáron idén mintegy 120 kézműves kínálja magas minőségű portékáit. A karácsonyi forgatagban több mint 20 szakmával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, sőt, a családi vállalkozások és a kis manufaktúrák hagyományos kézműves termékei mellett újragondolt tárgyakkal is találkozhat a közönség.

Nem ritka például, hogy egészségügyi ellátásban kell részesíteni a vásárba látogatókat, és amíg a rendezvény helyszíni egészségügyi szolgálata ki nem érkezik – ez egy nagyobb rendezvény esetében, így a Vörösmarty téri Adventi és Karácsonyi Vásár –, percekbe is telhet, hogy segítséget kapjunk. Ilyenkor szerencsés, ha a közelben van egy biztonsági őr vagy rendőr, de ha esetleg eltűnik egy gyerek a forgatagban, a rendért felelős szervek akkor is rendkívül hatékonyak és hasznosak lehetnek.

A karácsonyi vásárra egyébként már hónapok óta készülnek a szervezők, nem is csoda, ha azt vesszük, hogy idén nagyjából nyolcszázezer érdeklődőt várnak a Vörösmarty térre. Egy ennyire népszerű esemény biztosítása azonban komplex feladat, a biztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek a szervezőkhöz hasonlóan hónapok óta terveznek és szerveznek, hogy a vásár végéig biztonságban tudhassák a karácsonyi vásár látogatóit – mondta a Hirado.hu-nak Hampó Zsolt, a Valton Security Kft. rendezvényigazgatója.

„Azok a vásárok, amelyeket közterületen bonyolítanak le, komplex biztosítást és előkészítést igényelnek a terület mérete, a kiállítók száma és a vendéglétszám miatt. Itt el kell látni általános vagyonvédelmi és rendezvénybiztosítási feladatokat, de szoros együttműködésben vagyunk a hatóságokkal is közbiztonsággal, közrenddel összefüggő feladatokban. Emellett nagyon fontos a helyszín ismerete is, a nyelvtudás, hiszen a külföldiek is szeretik ezeket a vásárokat” – mondta Hampó Zsolt.

Adventi és karácsonyi vásár Budapesten, a Vörösmarty téren (MTI-fotó: Mónus Márton)

Egységben az erő

A cég rendezvényigazgatója rávilágított, hogy a legtöbb esetben a rendőrséggel szimbiózisban dolgoznak. A helyszínt biztosító erők feltárják a problémákat, és egy adott hatáskörön túl értesítik a rendőrséget.

Emellett közösen határozzák meg a rendőrséggel a helyszíni biztosítás felállítását is, sőt, a konkrét biztosítás előtt már több szemlét tartanak, egyeztetnek a hatóságokkal, emellett folyamatosan érkeznek a különböző szakhatóságok emberei, hogy kontrollálják a biztonsági szolgálat munkáját, illetve szondázzák a jelenlevő cégeket is.

Hampó Zsolt úgy véli, már csak azért is érdemes a nagyobb köztéri események védelmére biztonsági szolgálatot szerződtetni, mert ha túl sok rendőrt vezényelnek ki egy adott helyszínre, az egyrészt költséges, és talán feszélyező is lehet.

„A rendőrök száma véges, nem tudnak több tucat rendőrt technikával, autóval kivezényelni. Sokakat megnyugtat, ha a Terrorelhárítási Központ embereit a helyszínen látják, azonban másokban ez riadalmat kelthet, részben ezért is jó, ha egy olyan cég teljesít biztonsági szolgálatot, amelynek az alkalmazottai el tudnak vegyülni a forgatagban. Nem mellesleg egy civil biztonsági cég alkalmazása sokkal költséghatékonyabb” – magyarázta a Valton Security Kft. rendezvényigazgatója.

A Terrorelhárítási Központ páncélozott szállító harcjárműve (MTI-fotó: Marjai János)

Mindig a megelőzésen van a hangsúly

Hampó Zsolt beszélt arról is, hogy a köztéri eseményeken dolgozóknak a legtöbbször a zsebesekkel gyűlik meg a bajuk. A tapasztalt biztonsági őrök észreveszik az árulkodó jeleket.

„Egy rutinos szakember felismeri a zsebeseket a mozgásukról vagy a megjelenésükről, de nagyon fontos a vendégek folyamatos tájékoztatása, hogy figyeljenek az értékeikre. Például, hogy a telefont vagy a pénztárcát ne a hátsó zsebükbe tegyék. Minden rendezvényen, amit mi biztosítunk, fontosnak tartom a házirend kifüggesztését. Piktogramokkal jelöljük a pirotechnikai eszközök használatának tiltását, és azt is, hogy a látogatók figyeljenek az értékeikre, és azt is, hogy tegyenek szájkosarat a kutyákra, ha elhozzák kedvenceiket a vásárba.”

Hampó Zsolt rendezvényigazgató hozzátette, volt olyan rendezvényük, ahol a szervezőknek nem tetszett a házirend ötlete, mert úgy vélték, hogy a táblák a környezetet elcsúfítják, azonban a biztonsági cég ragaszkodott ehhez a megoldáshoz. „Ezzel tudat alatt is megszólítjuk a látogatókat és megelőztük a bajokat” – fűzte hozzá.

Adventi és karácsonyi vásár Budapesten a Vörösmarty téren (MTI-fotó: Mónus Márton)

Persze, van, amit nem lehet kivédeni. Mivel étel- és italárusítás is van a vásárban, az emberek esznek is, utána esetleg elfogyasztanak néhány pohár forralt bort vagy pálinkát is, hiszen ezek az ünnephez tartoznak. Előfordulhat, hogy ittasan konfliktusba keverednek emberek, de ez sokkal ritkábban történik meg, és a biztonsági szolgálat elhárítja.

Az ilyen esetekben a biztonsági őrök a jogszabály szerint, az arányosság elve és mértéke alapján intézkednek, tehát szétválasztják és a rendőri intézkedésig visszatartják a rendbontókat, utána pedig segítik a rendőrök munkáját. Hampó Zsolt hangsúlyozta, hogy ezek nem mindennapos dolgok. Pénteken és szombaton erősebb a forgalom a karácsonyi vásárokon, és főleg az esti órákban fordulnak elő ilyen esetek.

Európa retteg?

Tavaly december 19-én a berlini karácsonyi vásáron egy teherautó hajtott a tömegbe, tizenkét ember meghalt, negyvennyolcan megsérültek, közülük tizennyolcan súlyosan. Az ilyen, és ehhez hasonló terrortámadások miatt már itthon is, de az unió országaiban is betontömbökkel, felfegyverzett rendőrök védik a karácsonyi vásárok résztvevőit.

Látogatók a Vilmos császár-emléktemplom melletti újranyitott berlini karácsonyi vásárban, a gázolásos tömeggyilkosság áldozatainak rögtönzött emlékhelyénél 2016. december 22-án. Három nappal korábban a helyszínen tizenkét ember életét vesztette, negyvennyolc megsebesült, amikor egy kamion a vásárlók közé hajtott (MTI/EPA/Rainer Jensen)

A Ma reggel délelőtti adásában Horváth József biztonságpolitikai szakértő ezzel kapcsolatban példaként említette, hogy biztonsági okok miatt Franciaországban, a Champs-Elysées-n tartott, már jól megszokott és megszeretett karácsonyi vásárt az idén nem tartják meg.

Horváth József a védekezés lehetséges formáiról úgy nyilatkozott, ma már a betontömbök gyakorlatilag állandó velejárói a vásároknak, az elsődleges támadásokkal szemben hatékony védekezés lehet, miután tavaly Németországban a biztonsági szervek úgy döntöttek, hogy nem alkalmaznak betontömböket, mondván, hogy nem kell megijeszteni az embereket „Azonban ez sajnos tragédiához vezetett, ezért betontömböket telepítünk, és elkezdjük bezárni magunkat” – világított rá.

Nyugaton a helyzet fokozódik

Habár az Iszlám Államot (ISIS) sikerül visszaszorítani a közel-keleti térségben, Európában azonban fokozódik a veszély, hiszen az ISIS érdeke, hogy bizonyítsa, potens, hatékony terrorszervezet, amely képes komoly akciókat végrehajtani Európában.

Horváth József hozzátette, hogy az elmúlt két évben a terrorszervezetnek lehetősége volt arra, hogy szinte számolatlanul telepítsen terrorista sejteket a világ bármely pontjára, leginkább Európába.



Magyarország biztonsági helyzetéről elmondta, kivételezett helyzetben vagyunk, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a biztonsági szervek lazíthatnak. Az idén is számolni kell vele, hogy találkozni fogunk a Terrorelhárítási Központ munkatársaival, járőröző rendőrökkel, és azt is teljesen biztosra vette a szekértő, hogy a nem látható biztonsági munkát is elvégzik a szervek.

Kiemelt figyelmet fordítanak az emberekre

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleményben figyelmeztette az ünnepekre készülőket. Tudatták, hogy az adventi időszakban – az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében – kiemelt figyelmet fordítanak az alkalmi kirakodóvásárok helyszíneire, a piacokra, az üzemanyagtöltő állomásokra, a pályaudvarokra, a pénzintézetekre, valamint az olyan nagy tömegeket vonzó helyszínekre, ahol nagyobb eséllyel válhatunk vagyon elleni jogsértés áldozatává.

Felhívták a figyelmet arra, hogy együttműködnek a különböző társadalmi és civil szervezetekkel, különösen a stratégiai partnernek számító polgárőr szervezetekkel, továbbá a közterület-felügyelet, illetve a társ rendvédelmi szervek dolgozóival is.

Emellett a polgárőrök bronz-, ezüst- és aranyvasárnap a bevásárlóközpontokban, piacokon, vásárokban, vásárcsarnokok körzetében járőrszolgálatot látnak el, szükség esetén a közlekedést is segítik. Kiemelt figyelmet fordítanak az idős, főleg egyedül élő emberek védelmére is. A polgárőrök formaruhában látják el a szolgálatot, és polgárőr igazolvánnyal rendelkeznek.

Ne váljon bűncselekmény áldozatává!

A rendőrség közleményében felhívta a figyelmet a legsűrűbben előforduló bűncselekményre, a zseblopásokra is. Ezeket a legtöbbször jellemzően zsúfolt helyeken, az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban követik el. Éppen érdemes lehet a pénzt, bankkártyát, vagy az egyéb értékeket már akkor biztonságos helyre tenni, ha elindulunk. Megfelelő védelmet csak a kabát belső, zárható zsebei nyújtanak.

Az iratokat a lakáskulcstól és slusszkulcstól, míg PIN-kódjukat bankkártyájuktól elkülönítve érdemes tárolni. Télen a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé észrevehető, ha valaki belenyúl a zsebünkbe.

Amennyiben mégis megtörtént a baj, és ezt észlelték, semmiképp se szálljanak szembe a tolvajjal, hanem hívjanak segítséget, értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon. Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkártyájuk tűnt el, azt azonnal tiltassák le.

A budapesti adventi és karácsonyi vásár a Vörösmarty téren (MTI-fotó: Mohai Balázs)

Mindenhol résen kell lenni

A rendőrség közleményben kitér arra is, hogy tömegközlekedési eszközön táskájukat tartsák zárva, illetve ebben az időszakban lehetőség szerint használjanak a cipzáron kívül csattal is zárható táskát, amely nehezíti a hozzáférést. Tömegben ne tegyék könnyelműen a hátukra, oldalukra a táskát. Ha nem feltétlenül muszáj, értékeikre ne hívják fel a figyelmet azzal, hogy tömegközlekedési eszközön a tárcájukból pénzt vesznek ki, vagy a nagy értékű mobiltelefonjukat, tabletjüket látványosan használják.

Emellett, ha a tömegközlekedési eszközön vagy bevásárlásnál szokatlan, oda nem illő esemény történik – például néhány ember heves szóváltásba bocsátkozik vagy valaki elájul –, a segítségnyújtás mellett tanácsos az értékeire még inkább odafigyelni. Nagyon sok tolvaj használja ki az emberek jó szándékát, segítőkészségét, illetve az ilyen jellegű eseményekből adódó figyelmetlenségét, zűrzavart.