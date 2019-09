Letartóztatták az időseket kifosztó borsodi bűnözőt

A Békési Járási Ügyészség 5 rendbeli minősített kifosztás bűntette miatt kezdeményezte egy 27 éves edelényi férfi letartóztatását, aki magát különböző közmű szolgáltatók képviselőjének kiadva több idős embert károsított meg országszerte.

A férfi 2019 júliusában 10 óra körül Muronyban, magát a vízszolgáltató munkatársának kiadva megjelent egy 80 éves idős férfi házában, majd a sértett idős korát és figyelmetlenségét kihasználva a lakásból 60.000,- Ft készpénzt tulajdonított el – írja honlapján az ügyészség.

A rendőrség által készített videófelvétel:

Ezt követően, de még ugyanezen a napon megjelent egy másik muronyi, 85 éves idős férfi házánál is, ahol az áramszolgáltató képviselőjének adta ki magát, innen egy tárcát tulajdonított el 320.000,- Ft készpénzzel.

Az edelényi férfi korábban is követett el hasonló jellegű bűncselekményeket: a számlájára írható egy 2019 áprilisában történt bűncselekmény is, amikor a Győr-Moson-Sopron megyei Péren fosztott ki egy szintén 85 éves idős férfit 2 M Ft-ot zsákmányolva, májusban pedig Komárom-Esztergom megyében, Tatabányán egy 88 éves idős nő házába jutott be villanyóra leolvasás ürügyén, innen 60.000,- Ft készpénzt vitt el.

A férfi több bűncselekményt társaival együtt követett el: így szeptemberben Tatabányán egy 46 éves sajószentpéteri férfi volt a társa, ekkor egy 83 éves idős nőt károsítottak meg, és nemcsak a lakásban talált 129.000,- Ft készpénzt, de az idős sértett két arany gyűrűjét is magukkal vitték.

A terhelt a cselekményeket rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el. Többször volt már büntetve, és a jelen ügyben vizsgált bűncselekményeket a vele szemben kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére a szökés, elrejtőzés veszélye miatt került sor. A nyomozási bíró 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.