Hamis adatokkal segített útleveleket igényelni egy ügyintéző Zalaegerszegen

Hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi, kormányablakban dolgozó szakügyintéző ellen, aki 16 esetben, többségében külföldieknek, hamis adatokkal segített útlevelet igényelni – tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

Pirger Csaba közölte: a jelenleg 37 éves zalaegerszegi nő közreműködésével 2017 áprilisa és szeptembere között – részben ismeretlen személyek – más nevére szóló magyar személyi igazolványok felhasználásával, azok adataival, de saját fényképeikkel jutottak valótlan tartalmú magyar útlevélhez. A vádiratban 16 eset szerepel, amelyekben egy 52 éves zalalövői férfi a másodrendű vádlott, illetve további két útlevéligénylő ellen is vádat emelt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.

A másodrendű vádlott azzal kereste meg az általa 2013 óta ismert ügyintézőt, hogy „van néhány süketnéma ismerőse”, akik külföldi munkavállalás miatt szeretnének útlevelet, és segíteni akar nekik, hogy megkönnyítse az ügyintézésüket. Valójában a nő létező magyar emberek adatait felhasználva, többségében román állampolgárok részére állított ki valótlan tartalmú magyar útleveleket.

A személyesen is megjelent ügyfelek az 52 éves férfi közreműködésével a kész útlevelek átvételét minden esetben a zalaegerszegi kormányablakhoz kérték, az útlevéligénylő lapon is a másodrendű vádlott telefonszámára kértek SMS-üzenetet. Az ügyintéző annak ellenére elfogadta az útlevélkérelmeket, hogy az integrált okmányrendszer hat esetben is figyelmeztető jelzést adott, mert korábban elveszettként bejelentett személyi igazolványokat használtak fel az igényléskor.

Arra is volt példa, hogy egy 40 éves keszthelyi lakos a sógorától ismeretlen körülmények között megszerzett személyi igazolvánnyal készíttetett útlevelet az ügyintézővel, aki látta, hogy a fényképek és az aláírások nem azonosak.

Az ügyintézőnek mindezek mellett azért is felelnie kell, mert 2017 augusztusában egy Major Bélaként bemutatkozó személy kérésére a számítógépes nyilvántartásból – ugyancsak hivatali helyzetével visszaélve – jogszerűtlenül lekérdezte és kiadta egy budapesti lakás lakcímére bejelentett személyek adatait.

A címlapfotó illusztráció.