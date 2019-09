Évekig rejtegette nagyapja holttestét az unoka, hogy hozzáférjen a nyugdíjához

Morbid gyilkossági ügy került a bírák elé. Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki megölte nagyapját, majd két évig garázsokban tárolta a szemetes kukába rejtett holttestet. Idős kollégáját pedig arra kérte, hogy a hivatalokban és szerződéskötésekkor játssza el nagyapja szerepét, így tudták megszerezni az áldozat nyugdíját és eladni ingatlanjait. A Kékfény riportja.

A történet jó néhány évvel ezelőtt kezdődött. Az akkor húszas évei elején járó férfi foglalkozását tekintve színész volt, felnőtt filmekben szerepelt. Ismeretségei révén szerezte a munkát, amely átmenetileg stabilizálta anyagi helyzetét.

Munkáját azonban titkolta nagyapja előtt,

mert attól félt, hogy ezzel véget érne a nagyszülő által nyújtott anyagi támogatás.

A férfi ugyanis havi százezer forintos pénzbeli juttatást kapott nagyapjától azért, hogy tanuljon. A fiú el is kezdett egy főiskolát, de abbahagyta tanulmányait. A nagyapja lakást is vett neki Budán, de a férfi be sem költözött, hanem titokban eladta az ingatlant, a pénzt pedig elköltötte kocsikra, nőkre és bulizásra.

A férfi képtelen volt elmondani az igazat

Négy évvel ezelőtt húsvétkor látogatta meg a férfi a nagyapját. Ekkor már nem volt meg az ajándéklakás, nem járt főiskolára sem, csak filmes szerepei maradtak meg, és anyagi problémákkal küzdött. A férfi családja azt akarta, hogy ne hazudjon tovább, és valljon színt a nagyapa előtt, de a férfi képtelen volt elmondani az igazat.



A fordulópont az lehetett, amikor az unoka észrevette, hogy csörög a nagyapja telefonja, és az édesapja hívja őt. Azt hitte, hogy apja leleplezi titkát, ekkor határozott úgy a vádirat szerint, hogy megöli a nagyapját.

A gyilkossághoz használt eszköz egy disznóölő pisztoly volt.

A későbbi vallomások során a férfi azt mondta, a pisztoly a nagyapjáé volt, és épp a keze ügyébe esett, így fogta, és hátulról fejbe lőtte az idős embert.

A holttestre a gyilkosság után különböző méretű zacskókat húzott, majd betette egy nagyobb méretű szemetes edénybe, és levitte a házhoz tartozó garázsba. Csaknem egy évig rejtegette a holttestet a XI. kerületi garázsban. Időközben eladta a nagyapa autóját, de elfogyott az a pénz is, majd kitalálta, hogy eladja nagyapja lakását.

Idősebb kollégáját is belevonta az ügyeibe

Mivel az ügyek intézéséhez kellett a személyes megjelenés, a férfi rábeszélte egyik idősebb kollégáját, hogy helyettesítse a nagyapját. A 80 éves statiszta a férfi elmondása szerint hasonlított is a nagyapjára. Hamis személyi igazolványt is csináltattak, így a megölt nagyszülő bankszámlájához is hozzáférhettek. A lakáshoz tartozó garázst is eladta a férfi 2016 augusztusában, és a hatóságoktól megszerzett hamis személyi igazolványt használta fel a másodrendű vádlott.

A XI. kerületi garázst azonban csak úgy tudták eladni, ha a holttestet tartalmazó kukát eltüntetik. A vádlott ezért bérelt egy másik garázst egy kőbányai lakótelepen. Egyik ismerősétől kölcsönkérte a furgonját, és átszállította a holttestet.

Időközben azonban a családtagoknak szemet szúrt, hogy a nagypapa eltűnt, mégis mindent eladogat.

Bejelentést tettek, majd megkezdődött a nyomozás.

A családból mindenkit kihallgattak, így az akkor 26 éves férfit is. Az unoka először összevissza beszélt, aztán megtört, és mindent bevallott. A rendőrség 2017-ben letartóztatta.

Nyereségvágyból ölte meg nagyapját a vád szerint

Az ügyészség most azzal vádolja a már 28 éves férfit, hogy nyereségvágyból ölte meg a nagyapját, aki ráadásul idős kora miatt korlátozottan volt képes a védekezésre. Ez kétszeresnek minősülő emberölés, ami azt jelenti, hogy akár életfogytiglani büntetést is kaphat a vádlott. Az ügyészség az új büntetőeljárási szabályok szerint abban az esetben, ha a vádlott elismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, akkor kevesebbet, körülbelül 20 év fegyház fokozatú szabadságvesztést kaphat.

Társát, a most 82 éves férfit az ügyészség csalással, okirat-hamisítással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja. Az ügyész két és fél év börtönbüntetéssel kiegyezne, amennyiben a férfi beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról. Az ügyben a tárgyalás előkészítő ülése várhatóan ősszel kezdődik majd.