Levideóztak egy szeméremsértő fővárosi taxist

Kihallgatták a rendőrök azt a taxist csütörtökön, aki szeméremsértő módon viselkedett a hétvégén a főváros XV. kerületében.

Szeméremsértés vétség miatt folytat eljárást a rendőrség a 49 éves B. Attila ellen, aki szeptember elsején Budapest XV. kerületében, a Csővár utca és a Szántóföld utca sarkánál félreállt taxijával és az autóban szeméremsértő módon viselkedett. A sofőrt a környéken lakók észrevették, és miután rászóltak, elhajtott – közölte a rendőrség honlapján.

A taxis tettéről az egyik lakó felvételt készített, amit egy videómegosztó internetes oldalra fel is töltött. A rákospalotai rendőrök ezt is felhasználták az azonosításhoz. A férfit szeméremsértés vétség miatt gyanúsítottként ki is hallgatták csütörtökön.

A taxist szabadon engedték az egyenruhások, de eljárást indítottak ellene.

