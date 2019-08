Ismert futó lehet az egyik holland drogkereskedő

Holland sajtóinformációk szerint ismert futó volt az egyik holland fiatal, akit társával együtt még a Sziget Fesztivál első napján tartóztattak le drogárusítás közben. A két díler autóját is megtalálták időközben a rendőrök, benne csaknem 100 millió forint értékű droggal. A két holland férfi alaposan felkészült, még előre gyártott, laminált árlistát is találtak náluk a nyomozók – közölte az M1 Híradója.

Egy III. kerületi utcában bukkantak rá a rendőrök a két férfi autójára, amely tele volt kábítószerrel, összesen 17 kilogramm drogot találtak benne.

A két férfit még a Sziget Fesztivál nulladik napján fogták el a rendőrök. Először a biztonsági őrök figyeltek fel rájuk, mert a sátruk környékén feltűnően nagy volt a mozgás. Azt is látták, hogy valaki éppen pénzt ad nekik, és kis csomagot vesz át tőlük, ezért az őrök értesítették a rendőröket.

A sátrukban és a csomagmegőrző széfjükben nagy mennyiségű drogot, valamint az adagoláshoz használt tasakokat is megtalálták. A 21 és 22 éves holland férfiak még árlistát is készítettek a drogok mellé. Körülbelül 100 millió forint értékben 20 ezer adag kábítószer volt náluk.

Időközben az is kiderült, hogy az egyik díler ismert futó lehet Hollandiában – erről számoltak be a holland lapok. Sok helyen vezető hírként írtak az ügyről. A sajtó szerint ügyvédjük óvadék ellenében kérte kiadatásukat, de a nagy mennyiségű kábítószer miatt ezt elutasították a magyar hatóságok. Az elkövetőket akár életfogytiglanra is ítélhetik.

Ez a Sziget történetének eddigi legnagyobb drogfogása.