Kétéves gyereket hagytak egy kocsiban Dorogon a tűző napon

Kiskorú veszélyeztetése miatt rendeltek el nyomozást, amiért két nappal ezelőtt egy kétéves gyereket a tűző napon hagytak egy kocsiban Dorogon. A rendőrök szabadították ki a kislányt, vizet adtak neki, megvizsgálták a mentősök, de végül nem kellett kórházba vinni. Minden nyáron történik hasonló, így nem lehet elégszer elmondani, hogy senki ne hagyjon se gyereket, se kutyát a kocsiban, még, ha résnyire nyitva hagyják az ablakot, akkor sem – közölte az M1 Híradója.

Kétéves lányát hagyta a kocsiban egy anya Dorogon, amíg bevásárolt. Rendőrök szabadították ki a felforrósódott járműből a gyermeket. Résnyire le volt húzva az ablak, így be tudtak nyúlni és kinyitni. A gyerek láthatóan nem volt jól, ezért azonnal mentőt hívtak hozzá. A mentősök megvizsgálták a gyermeket, és szerencsére nem tartották szükségesnek a kórházba szállítását.

Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt a dorogi rendőrkapitányság a szülő ellen elrendelte a nyomozást.

Németh Zsolt, kriminálpszichológus szerint nincs ésszerű magyarázat arra, miért hagyja a szülő a gyermekét egyedül egy autóban, vagy bárhol. Egyszerűen csak rosszul méri fel az adott helyzetet és nem gondolja, hogy baj történhet. Felhívta a figyelmet, hogy nyáron a nagy meleg miatt, még árnyékban sem szabad gyermeket a kocsiban hagyni.

Néhány perc is elég ahhoz, hogy egy autóba zárt gyermeknél életveszélyes állapot alakuljon ki. Az utastér ugyanis percek alatt felforrósodik a tűző napon. Egy óra elteltével akár több mint 60 Celsius fok is lehet a járműben.

Nemrég New York városában történt hasonló eset. Egy ikerpár nyolc órát töltött a tűző napon, bezárva egy járműbe. Az ablakok fel voltak húzva, a gyerekülésben ültek és még a biztonsági övük is be volt kapcsolva. Az apa felejtette őket a kocsiban. Reggel elment dolgozni, majd délután, amikor lejárt a munkaideje, visszaült az autóba és elhajtott. Néhány méter megtétele után vette észre a halott gyerekeket. A 37 éves férfit őrizetbe vették. A tragédia megrázta a környéken élőket.