Üzletembernek adta ki magát egy pécsi férfi

Csalás miatt vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség egy magát albániai kormányközeli kapcsolatokkal rendelkező üzletembernek kiadó férfi ellen – közölte a Baranya Megyei Főügyészség.

A pécsi férfi az üzletfeleitől pénzt csalt ki, többek között azzal csapta be áldozatait, hogy üzleti partnereket keres egy Albániában kiemelkedő üzleti lehetőséggel bíró ércbánya kapcsán – írta Varga-Koritár György főügyész a közleményben. Emellett a férfi azt is állította, hogy egy Pécs melletti kastély megvásárlása, majd abból egy Európában is egyedülálló egészségügyi és wellness központ létrehozásához keres befektetőket.

A közlemény szerint a vádlott jogtalanul használta fel a kastély tényleges tulajdonosai által korábban készített terveket, hogy az általa kiválasztott jó anyagi körülmények között élő sértetteket megtévesztve pénzhez jusson.

A semmilyen komolyabb vagyontárggyal nem rendelkező, többmilliós magánadósságot felhalmozó férfi nagy összegű kölcsönöket kért, megbízási, vagy bankgarancia díjként különböző összegeket vett át, de azok visszafizetésére sem szándéka, sem reális lehetősége nem volt – olvasható a közleményben.

A vádlott a tíz sértettől átvett – 45 millió forintot meghaladó – pénzt eltüntette, illetve saját céljaira használta fel.