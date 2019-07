Több zsebtolvajt is lefüleltek a rendőrök

A 42 éves budapesti R. Attila 2019. március 14-én délután az egyik Csepelen közlekedő buszon, a Szent Imre téri megállónál ellopta egy utas hátizsákjából a mobiltelefonját és az irattartóját. Az elkövető leszállt a buszról, de a nő is utána ment, mert észrevette, hogy a férfinál van a mobiltelefonja. A sértett visszakérte a telefonját, de a férfi tagadta, hogy bármit is ellopott volna, és ezt úgy akarta bebizonyítani, hogy alsónadrágra vetkőzött. Ezután egy járókelő felszólította, hogy vegye le a cipőjét is. R. Attila ekkor kivette a cipőjéből az ellopott tárgyakat, majd beledobta egy szemetesbe és elszaladt – olvasható a rendőrség honlapján.

A BRFK Zseblopási Alosztályának nyomozói a lefoglalt kamerafelvételek alapján azonosították R. Attilát, akit július 2-án délután Csepelen, a Tinódi utcából nyíló földúton felismerték és elfogták. A nyomozók megállapították, hogy a férfi ellen három elfogatóparancsot adtak ki lopás miatt, illetve mert nem kezdte meg a korábban kiszabott szabadságvesztésének letöltését. A férfit a nyomozók előállították, és kihallgatását követően átvitték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

A budapesti rendőrök még aznap este az Oktogonon elfogták a 18 éves budapesti B. Vivient, aki a villamosmegállóban ellopta egy nő táskájából a pénztárcáját. A sértett miután észlelte a lopást a nő után ment, visszavette a pénztárcáját és értesítette a rendőröket, akik a helyszínen elfogták az elkövetőt. A BRFK Vagyonvédelmi Osztály Zseblopási Alosztályának nyomozói B. Vivient lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték bíróság elé állítását.

A Zseblopási Alosztály nyomozói – szintén kamerafelvételek alapján – július 3-án délelőtt azonosították a 63 éves budapesti D. Ferencet, akit Zuglóban fogtak el. A férfi január 17. és március 29. között négy zseblopást követett el a Belvárosban, Terézvárosban és Józsefvárosban.

A címlapfotó illusztráció.