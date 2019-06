Szén-monoxid-mérgezésben halt meg egy 12 éves fiú, mert anyja szeméttel fűtött

Kisnaményban történt a tragédia, az anyát gondatlan emberölés vádjával elítélték, de nem kell börtönbe mennie, a bírói gyakorlat szerint ugyanis az ilyen tragédiák esetében felfüggesztik a büntetést. A katasztrófavédelem szakértői ismét felhívták a figyelmet, hogy ahol hulladékkal fűtenek, akár hetek alatt is eltömődhet a kémény. A Kékfény riportja.

A háromszemélyes család mélyszegénységben élt a Szabolcs megyei Kisnaményban. Az anya egyedül nevelte két gyermekét, ételre is alig futotta. Szabályos, szakember által bekötött kazánra sem tellett, így egy rozzant, kisebb jancsikályhával fűtöttek, amibe mindent beledobtak, ami a kezük ügyébe került. Egyik este az édesanya nem volt otthon, és mire hazaért,

mindkét gyermekét a padlón fekve találta meg.

Azonnal hívta a mentőket, de a kisebbik, tizenkét éves fián már nem lehetett segíteni. Az anya a bíróságon egy percig sem tagadta, hogy eltüzelt mindent, ami csak egy kis meleget is adott: bútorlapot, olajos rongyot, PET palackot.

A tragédia estéjén azért nem volt otthon, mert a húga éppen szült. Veszélyeztetett terhes volt, és nagyon aggódott érte. Úgy gondolta, két saját gyerekét nyugodtan otthon hagyhatja, elvégre a nagylány már 16 éves volt, rá lehetett bízni 12 éves öccsét. Ám pont azon az éjszakán a sok eltüzelt szemét miatt a kályha füstelvezető csöve végleg eldugult. A szobát pedig lassan elöntötte a szén-monoxid.

A kisebbik gyerek rosszul lett, és bár próbált felállni az ágyból, összeesett. Testvére próbált rajta segíteni, de ő is elájult. Az anyát gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg. Egyetlen pillanatig sem tagadta, hogy bűnös.



Kisnaményban sok olyan korommal borított kéményt lehet látni, mint a szerencsétlenül járt család házán. Több lakó is magától értetődőnek tartja, hogy bedob mindent a kályhába, ami elég. Amikor elkezdődik a fűtési szezon, azt mondják, levegőt is nehéz venni a környéken. A probléma azonban nem egyedi. Környezetvédők szerint számos mélyszegénységben élő településen a rossz fűtőanyag miatt az egészségügyi határérték sokszorosát is meghaladja a légszennyezettség.

A szén-monoxid

percek alatt is okozhat halált.

A szakértők szerint a kisnaményi házban csak idő kérdése volt, hogy bekövetkezzen a tragédia. A kémény és a kályha is olyan állapotban volt, hogy azt nem lett volna szabad használni. A kályhacső szinte teljesen eldugult a koromtól és a kátránytól. A vád szerint emiatt úgynevezett elégtelen égés alakult ki, ettől keletkezett a szén-monoxid.

Életveszélyes volt a kályha használata

A kályhát még jó minőségű fűtőanyaggal is életveszélyes volt használni, a rengeteg elégetett szemét azonban tovább súlyosbította a helyzetet – mondta el Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a helyszínen készült képek alapján. Mint mondta, a füstcső elvezetése sárral volt betapasztva, amely életveszélyes megoldás. A fal már megfeketedett, ami azt jelentette, hogy a füst nem távozott a kéményen keresztül, hanem jelentős része bent maradt az házban.

Ha az ember háztartási hulladékkal, PET palackkal, olajos rongyokkal, rétegelt, festett fával fűt, akkor két hét alatt olyan mennyiségű kátrány és koromréteg rakódik le a kémény falára, mint egy teljes fűtési szezonban, ha megfelelő fűtőanyaggal fűtött volna az ember. Egy ilyen dugulás, ami a kisnaményi házban volt, a szakértő szerint akár egy-két hónap alatt is kialakulhat.

A kéménytűz is gyakori

A koromtól és kátránytól eldugult kémények azonban nem csak a szén-monoxid-mérgezés miatt veszélyesek. A kémény falára lerakódott egyre vastagodó kátrány ugyanis előbb-utóbb meggyullad.

A tűzoltók ezt nevezik kéménytűznek.

Ha egy családi ház kéménye ég, akkor másodpercek alatt a tető is kigyullad. Minden ötödik lakástüzet ilyen esetek okozzák.

Ha a kisnaményi család kéményét ellenőrizte volna egy szakember, nagy valószínűséggel elkerülhető lett volna a tragédia. A helyiek azonban azt mondták, náluk ez valamiért nem szokás. Sokan úgy tudják, a kéményseprés drága mulatság, családi házakban azonban, ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, ingyenes. Idén januártól ráadásul már azt is meg lehet szabni, hogy mikor jöjjön a kéményseprő.

Az édesanyának nem kell börtönbe mennie

A kisnaményi édesanyát végül bűnösnek találták gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, de nem kell börtönbe mennie. Egy év fogházat kapott két évre felfüggesztve.

Ezenfelül úgynevezett előzetes mentesítést kapott, vagyis az erkölcsi bizonyítványában nem lesz benne, hogy büntetett előéletű.

A címlapfotó illusztráció.