Megérkezett az úszódaru a Margit hídhoz

Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ennek ellenére délután három óra előtt néhány perccel a Clark Ádám legénysége, egy tűzoltóhajó segítségével átvitte a Margit híd alatt a hajódarut, ezzel újabb fontos lépést tettek annak érdekében, hogy ki lehessen emelni a Hableány roncsát. Közben továbbra is a Duna teljes főváros alatti szakaszán keresik a hajóbalesetben eltűnt embereket. A járőrhajók mellett, speciálisan kiképzett kutyákat is bevetnek. Eddig tizenkilenc holttestet találtak, kilenc embert még keresnek. A Hableánnyal ütköző szállodahajót üzemeltető cég eközben megerősítette, hogy a Budapesten őrizetbe vett ukrán kapitány ott volt azon a hajón, amelyik nekiment egy tankernek Hollandiában áprilisban. A svájci vállalat azzal védekezik, hogy a baleset idején nem ő irányította a hajót – közölte az M1 Híradója.

Kockázatos művelet volt, de a Clark Ádám hajódarut átvitték a Margit híd alatt (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Duna nagyjából fél méterrel magasabban áll annál, mint amekkora vízszintnél az eredeti tervek szerint le akarták vinni a darut. A kapitány azonban a Szent Flórián tűzoltóhajó segítségével

bevállalta a nagyobb kockázatot és áthozta a hajót a híd alatt.

A művelet idejére lezárták a Margit hidat, nehogy a gyalogosok vagy az autósok veszélybe kerüljenek. A Clark Ádám hajódaru már a múlt szerdai katasztrófa helyszínén van, a Margit híd és a Lánchíd között áll. Ha végeznek a búvárok, kezdődhet a roncs kiemelése.

A búvárok folytatják a roncs előkészítését a kiemeléshez

Pénteken kora délután haladt át a Clark Ádám úszódaru az Árpád híd, majd nem sokkal rá a Margit híd alatt. Ez az szerkezet, ami ki tudja emelni a múlt hét szerdán elsüllyedt Hableány roncsait a vízből.

Az áradó Dunán nagy precizitást igényelt a művelet, a darut ezért a tűzoltók Szent Flórián nevű hajója vezette át a híd pillérei között. Ezt a műveletet nem először hajtották végre, így a partokról csak az látszott, ahogy Clark Ádám nyugodtan átsiklott a szűkületen, majd megfordult és a hajóroncs közelében lehorgonyzott.

A Clark Ádám hajódaru az elsüllyedt Hableány turistahajó közelében horgonyzott le (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Margit híd környékén közben folyamatosan dolgoztak a szakemberek. Ahhoz, hogy megtervezzék a roncs kiemelését, előbb rögzíteniük kellett a Hableányt egy másik hajóhoz, hogy ne mozduljon el. A kotrógépek folyamatosan tisztították a folyó medrét, hogy a búvároknak könnyebb dolga legyen, amikor a hajó alatt át kell vezetni a kiemeléséhez szükséges drótköteleket.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) margitszigeti műveletirányítási központját egy kamionban alakítottak ki. Ide érkezik be a mentéssel kapcsolatos összes információ, a monitorokon a szakemberek azt is élőben tudják követni, hogy épp milyen munkát végeznek a búvárok a hajóroncsnál.

A Terrorelhárítási Központ főigazgatója, Hajdú János vezeti a mentési munkákat. Többször is számításokat kért a műszaki egyetem munkatársaitól, hogy a kötélrendszert hol kell átvezetni ahhoz, hogy a legstabilabb helyeken tartsák a – benne lévő víz nélkül is 50 tonnás – fémdarabot a kiemeléskor. Az elsődleges tervek szerint

4, egyenként 100 méteres drótkötéllel húzzák fel a hajót a mélyből.

Egyet az elején és egyet a végén rögzítenek, a legnehezebb pontjánál, a gépháznál pedig két sodrony tartja majd a Hableányt a kiemeléskor.

A TEK szerint a terveknek megfelelően haladnak a munkával, de még nem tudják hogy mikor kezdik az emelést.

Tovább keresik a hajóbaleset eltűntjeit

A hajóbaleset három újabb holttestét találták meg és azonosították csütörtökön a hatóságok, így az áldozatok száma 19-re emelkedett. Egy dél-koreai férfi holttestét a Rákóczi híd környékén, egy nőt pedig Érd térségében találták meg. A harmadik áldozatról – akit a Szabadság híd közelében emeltek ki a Dunából a csütörtök esti órákban – kiderült, hogy a Hableány magyar matróza.

Speciálisan kiképzett személykereső kutyák segítségével keresik a Hableány turistahajó áldozatait (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A Blikk úgy tudja, hogy a hajó legénységének egykori tagja korábban hivatásos katona volt Szolnokon. A hírportálnak nyilatkozott az elhunyt matróz öccse is, aki elmondta: bátyja korábban azt kérte tőle, hogyha meghalna, akkor a Dunába szórják szét a hamvait. A Magyar Ejtőernyős-Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör mély megrendüléssel búcsúzott korábban mélységi felderítő tisztként szolgált társuktól.

9 embert pedig még mindig keresnek.

A vízi rendőrök 15 hajóval járják a Duna teljes, több mint 200 kilométeres déli szakaszát, a kutatásban pedig szonárokat, éjjellátókat, valamint kutyákat is bevetnek. Az ő segítségükkel eddig három holttestet találtak meg.

A kereső kutyákhoz most Szolnokról és Miskolcról is csatlakoztak tapasztalt kutyás keresők két labradorral, valamint egy 3 éves német juhásszal, ugyanis a Dunának számos olyan szakasza van, ahol az emberi érzékszervek már nem elengedőek.

Három csónakkal dunaújvárosi bázissal vizsgálják majd át azt a partszakaszt is, ahol a kutyák pénteken jeleztek valamit.

Másik hajóbalesetben is érintett a szállodahajót üzemeltető cég

A Híradóban bemutatott felvételen mentők és rendőrök dolgoztak a Viking Idun nevű szállodahajón. A felvétel 2019 áprilisában készült, miután a jármű nekiütközött egy tartályhajónak. A szállodahajó fedélzetén tartózkodott az ukrán állampolgárságú Jurij C., a Hableány tragédiájának gyanúsítottja is. A Viking Cruises társaság közlése szerint nem ő irányította az incidens idején a hajót. A holland hatóságok azonban ellene is eljárást indítottak, mert akkor éppen

másodkapitányként szolgált a férfi.

A Margit híd alatt még javában zajlik a múlt heti tragédia áldozatainak keresése, a szállodahajót üzemeltető hajózási társaság eközben egy másik baleset miatt is a figyelem középpontjába került.

Bajorországi sajtóbeszámolók szerint ugyanis a Viking egy másik hajója a Majna-Duna-csatornán okozott balesetet. A szállodahajó szerda este a két folyót összekötő vízi út egyik zsilipkapujának ütközött, amikor a 12 méter széles zsilipkamrába beúszott a mindössze 40 centiméterrel keskenyebb jármű. A csatornarendszer szakaszai közötti szintkülönbségek miatt a hajózáshoz nélkülözhetetlen a zsilipek működése. A berendezés azonban annyira megrongálódott, hogy az érintett kamrát nem lehet bezárni.

A csatornán a helyreállítás végéig, legalább három hétig teljesen szünetel a hajóforgalom. Ez súlyos fennakadást jelent. Naponta ugyanis átlagosan 30 utasszállító és teherhajó veszi igénybe Európa leghosszabb vízi útját, amelyen évi 4 millió tonna árut juttatnak célba.

A bajorországi csatornaszakaszokon ráadásul a közelmúltban többször szenvedtek hasonló balesetet a Viking szállodahajói. Tavaly novemberben a mostani incidens helyszínének közelében hídnak ütközött a társaság egyik járműve. Akkor senki sem sérült meg, de két évvel korábban a legénység két tagja is életét vesztette egy ugyanilyen balesetben.