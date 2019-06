Több mint egymilliárdot csaltak ki ügyfeleiktől – Ma sem tudni, hová lett a pénz

Másfél év alatt több mint egymilliárd forintot gyűjtöttek be egy MTS bróker nevű cég képviselői 2010 körül. A magas hozam ígéretének több mint 300 ember dőlt be. A modell összeomlása után csalás miatt indult nyomozás, de később sokkal enyhébb bűncselekménnyé minősítették az ügyet. Sok évvel a történtek után csekély pénzbüntetésre ítélték a vádlottakat. Azt azonban még mindig nem tudni, hogy hová lett a pénz. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

A budai oldalon található Logodi utcában működött a Safebroker Kft. és a Biztosajanlat.hu Kft. is, ugyanakkor MTS Broker Ltd. nevű cég hivatalosan itt sosem volt. Az emberek viszont itt írták alá az MTS szerződéseket, és gyakran előfordult, hogy a pénzt is itt fizették be. Jelentős összegekről van szó, volt, aki 30 ezer amerikai dollárt fektetett be, és azóta sem kapott vissza egy fillért sem.

Az MTS brókercéget „egzotikus helyen jegyezték be, szlovákiai bankszámlája volt, és úgy hirdette magyarországi tevékenységét, hogy fióktelepként egy nagy brókercég termékeit fogja értékesíteni, illetve saját befektetéseit is” – mondta el Békés Ádám ügyvéd. A Kékfény birtokába jutott egy MTS-t népszerűsítő előadás anyaga is. Ebben

tőkegarantált befektetést kínáltak.

Azt ígérték az embereknek, hogy a pénz nem veszhet el, mert a visszafizetést a Loyd’s, a világ egyik legnagyobb biztosítója garantálja. Évente 16,5 százalék garantált hozammal csábítottak euróban. Az eljárás egyszerű volt, a szerződéskötést pénzátutalás követte, és kész is volt a befektetés, amit majd angol tőzsdei cégek kezelnek.

Engedély nélkül működtek

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) időközben felfigyelt a terjedő MTS Bróker „őrületre”. Mivel azonban az off shore cég Magyarországon megfoghatatlan volt, ezért az MTS nevében toborzó Safebroker Kft.-t kezdték vizsgálni. A felügyelet úgy látta, hogy az MTS Bróker és a neki dolgozó Safebroker Kft. ügynökei engedély nélkül működtek és gyanús befektetési ajánlatokkal megtévesztették az embereket.



A BRFK nyomozói hat és fél évvel ezelőtt, 2012 őszén rajtaütésszerű házkutatást tartottak Budán, a Logodi utcában. Elfogták a Safebroker Kft. ügyvezetőjét, majd a férfit kilencven napra letartóztatták. Keresték a cégcsoport másik irányítóját is, de ő külföldre szökött. A rendőrség adatai szerint a gyanúsított 2011 márciusa és 2012 októbere között a PSZÁF engedélye nélkül befektetési szolgáltatásokat nyújtott oly módon, hogy közel

330 természetes személytől körülbelül egymilliárd forintot vett át.

A rendőrség csalás miatt kezdett nyomozni az ügyben. A két gyanúsított azzal védekezett, hogy ők mindenről tájékoztatták az ügyfeleket. Arról is, hogy a pénzüket elveszíthetik. Tény, hogy a magyar és angol nyelvű szerződések apró betűs részében az állt, hogy valójában nincs hozamgarancia és tőkegarancia sem jár az ügyfeleknek. Tehát a biztosító valóban működött, viszont a biztosítási kötvény abban a formában, ahogyan a cég azt kiállította, nem létezett.

Vélhetően csak az előnyökről beszélhettek

Nagyjából az történhetett, hogy szóban minden ügynök az előnyökről beszélt, de amikor az emberek pénzzel a kezükben már beleélték magukat a kockázat nélküli nagy nyereségbe, a szerződés aláírásánál, az apró betűs részre már nem figyeltek, pedig abban volt a lényeg. A bonyolult ügynek sem a rendőrség, sem az ügyészség, így aztán a bíróság sem ment le a mélyére.

Pedig időközben kiderült, hogy ugyanaz a két ember áll a háttérben. A két vádlott irányította a Safebroker Kft. ügynökeit, ők működtették a Seychelle- szigeteki MTS Broker Ltd.-t, ők szedték be a pénzt, amivel aztán ők rendelkeztek és nem tudni, mire költöttek.

A befektetések sorsa követhetetlen.

A hatóságok sem mentek utána, mi történt valójában, de szerintük nem történt átverés. Az ügyészség leállította a csalás nyomozását. Így aztán senki nem vizsgálta, hogy a hangzatos tőke és hozamgarantált üzleti modell valójában működőképes volt-e, vagy már az elején látszott, hogy ezt a hozamot ebben a konstrukcióban lehetetlen kitermelni. Pedig arra, hogy átverés szaga van a dolognak, független pénzügyi szakemberek már 2012-ben figyelmeztettek.

A Kékfény 2013-ban eljutott a MTS-Safebroker cégek irányítójához, az ügy elsőrendű vádlottjához. A férfi azt ígérte, hogy válaszol a kérdésekre, de végül helyette ügyvédje, Keszegi Gergely beszélt. Szerinte ügyfele semmilyen törvénytelenséget nem követett el és nem folytatott engedélyköteles tevékenységet, csak egy befektetési lehetőséget kínált az ügynökhálózaton keresztül. Arra a kérdésre, hogy mi lett a befektetett pénzekkel, senkitől nem érkezett válasz.

Megúszták pénzbüntetéssel

Az ügy nemrég jutott el a másodfokú tárgyalásig. Az elsőrendű vádlott az utolsó szó jogán annyit kért, hogy ne ítéljék szabadságvesztésre, mert akkor egy korábbi csalási ügye miatt kapott felfüggesztett börtönt is le kell ülnie. A bíróság végül úgy döntött, nem lenne igazságos, ha a férfit börtönbe küldené. A két vádlott megúszta pénzbüntetéssel, így összesen 810 ezer és 1 millió 80 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A bíróság szerint csak annyi a bűnük, hogy engedély nélkül bróker tevékenységet folytattak.

Arról, hogy hová tűnt el több mint egymilliárd forint, mai napig nincsenek információk, és vélhetően már nem is derül ki, mivel az ügyet jogerősen lezárták és már nem fogják vizsgálni.