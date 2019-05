Drótkötéllel fojtották meg az autókereskedőt

A Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap letartóztatta az újpesti autókereskedő megölésével gyanúsított három embert. A gyanúsítottak vallomásai ellentmondásosak, indítékaik különbözőek voltak. Húszmilliós tartozás és személyes konfliktus is szerepel az aktákban.

A tárgyalás négy órán keresztül zajlott, mind a három férfit külön-külön hallgatta meg a bíró, a letartóztatásukról kellett döntenie – derül ki a Kékfény hétfői adásából.

A Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap négy órán át, külön-külön hallgatta ki az A. Csaba meggyilkolásával gyanúsított három férfit

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka szállították el a nyomozók a gyanúsítottakat Budapesti Rendőr-főkapitányság épületéből. Közülük kettő nem sokkal korábban megtört és bevallottak, hogy megölték az akkor már 17 napja eltűnt vállalkozót.

Május 7-én jelentették be a férfi eltűnését

Az áldozat, A Csaba arcképéről készült fotót eltűnése után hozta nyilvánosságra a rendőrség. Május 7-én a férfi élettársa jelentette be a férfi eltűnését a IV. kerületi Rendőrkapitányságon.

Pál Adrián, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) bűnügyi főkapitány-helyettese elmondta, hogy már másnap bekapcsolódott az életvédelmi osztály az eljárásba, és május 11-én emberölés miatt nyomozás elrendelésére került sor.

A. Csaba a káposztásmegyeri lakótelepen lakott, innen is tűnt el. A férfi jómódú vállalkozó volt, autószerelő műhelye volt, és használt gépkocsikkal is kereskedett. A három elkövetőt is jól ismerte.

„Elhatározták, hogy ezt a sértettet, akivel részben üzleti kapcsolatban is álltak, megölik. Ehhez eszközt szereztek be, egy drótot, amit részben átalakítottak, hogy fojtásra alkalmas legyen, valamint egy gödröt ástak, Szentendre külterületén, azért, hogy ott elrejtsék a holttestet” – mondta Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Szentendre és Pomáz határában, a Kőhegyen lakott az egyik későbbi gyanúsított, és itt ásták ki a gödröt is, illetve együtt szerezték be azt az acélsodronyt, amiből fojtóhurkot készítettek

„A sértettet hamis ürüggyel magukkal csalták, és egy gépkocsival elvitték Szentendre külterületére, ahol a három terhelt közül az egyikük a hátsó ülésen ülve az elöl ülő sértettet megfojtotta, majd hárman együtt elrejtették a holttestet” – mondta a szóvivő.

A három férfi elvette az áldozat óráját, nyakláncát, és a nála lévő néhány tízezer forintot, a zsákmányt pedig elosztották egymás között.

A rendőrök a híváslisták és egyéb más bizonyítékok alapján kiderítették, hogy az áldozat az utolsó napjaiban kivel állt kapcsolatban, így hamar képbe került a három későbbi gyanúsított.

Egyiküket már a nyomozás legelején is kihallgatták tanúként, aztán múlt hét csütörtökön mindhármukat beidézték a rendőrségre.

„Kihallgatásuk során önmaguknak folyamatosan ellentmondó tényeket mondtak, és ezt követően az éjszakai órákban két fő beismerő vallomást tett, annak tekintetében, hogy valóban az eltűnt vállalkozót, illetőleg egy fő megtagadta a vallomást” – mondta a BRFK ezredese.



Ellentmondásos vallomások

A Kékfény úgy tudjak, hogy egyikük több mint 20 millió forintot kért kölcsön az áldozattól, de állítása szerint a pénz nagy részét már visszafizette, csak pár tízezer forinttal tartozott. Ez a férfi azt mondta a nyomozóknak, ő nem sejtette, hogy társai ölni akarnak, amikor találkozóra hívták A. Csabát.

A másik két gyanúsított viszont azt állítja, hogy harmadik társukkal együtt tervezték az emberölést, és a tartozás törlesztéséről is ellentmondó vallomásokat tettek. Úgy tudjuk, hogy a gyilkosság motívumaként felmerült az is, hogy az egyik gyanúsítottnak személyes jellegű konfliktusa is volt az áldozattal.

A nyomozóhatóság emberölés bűntettének alapesetével gyanúsította meg mind a három férfit, akik ezt követően vallomást tettek, ez bizonyítási eszköznek minősül, valamint a nyomozási bíró meghallgatásán tett vallomásaik is bizonyítási eszköznek minősül, ezt követően a nyomozási bíró úgy állapította meg, hogy a cselekmény bizonyítottsága esetén minősített emberölés bűntettének, méghozzá előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölésnek is minősülhet” – mondta Rab Ferenc.

Ennek azért is van jelentősége, mert az emberölés alapesetéért legfeljebb 15 évre, míg a minősített esetért akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik a három férfit. A nyereségvágy egyelőre nem a korábbi tartozás, hanem az áldozat órájának, nyakláncának és készpénzének megszerzése miatt bizonyítható a bíró szerint.

Nincs összefüggés a maglódi esettel

Az újpesti vállalkozó eltűnésével nagyjából egy időben nyoma veszett egy maglódi, luxusautókkal kereskedő vállalkozónak is, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság abban az ügyben is már emberölés gyanúja miatt nyomoz, de egyelőre nincs meg a holttest, és senkit sem vettek őrizetbe.

A sajtóban olyan találgatások is megjelentek, hogy a két férfi ismerte egymást, és a két bűncselekményeknek köze is lehet egymáshoz, de ezt a rendőrség cáfolta.

A BRFK bűnügyi főkapitány-helyettes kijelentette, hogy a két eltűnés között semmilyen összefüggés és kapcsolat jelen pillanatban nincs.

A vasárnapi tárgyalás után az épület mögött várakozó rendőrautók beálltak az udvarra, és csak a zárt vaskapu mögött ültették be a gyanúsítottakat a kocsikba. Mindhármukat letartóztatásba helyezte a bíróság.

A három gyanúsítottból ketten tudomásul vették a letartóztatást, harmadik társuk viszont fellebbezett a bíróság döntése ellen enyhébb kényszerintézkedés érdekében.

A Kékfény riportja.