Nem bírta a pszichés elnyomást, ezért megölte az édesanyját

Hat évvel az eltűnése után találták meg egy hétgyerekes anya holttestét Tóalmáson. Kiderült, hogy az akkor 17 éves fia ölte meg a nőt, a holttestet pedig az emésztőgödörbe dobta. A rokonok és az ismerősök mentegetik a fiatalt, mert állítólag borzasztó gyötrelmeknek vetett végett az anyagyilkossággal. A Kékfény riportja.

Az átlagos külsejű, szerénynek tűnő fiatalember a Pest megyei Tóalmáson élt a különböző apáktól származó hat testvérével és az édesanyjával. A család egykori otthona ma már csak egy rom, a falak ledőltek, a tetőszerkezetet széthordták és mindent benőtt a növényzet.

A szomszédok állítása szerint az édesanyával sok probléma volt, mindenki tudta, hogy valami nincs rendben körülötte. Azt mondták, sokszor hallották, hogy

dühkitörései voltak, tört-zúzott a házban,

sőt még az ablakokat is kitörte. A nő egyik volt élettársának a rokona is sokat mesélt az asszonyról. Azt mondta, a nő sokat ivott, szórakozott, táncosnőként bejárta az egész világot.

Rosszul bánt a gyermekeivel

A férfi azt is elmondta, hogy még évekkel ezelőtt meghalt a nő egyik gyermeke, aki ezután teljesen összeomlott. Többször pszichiátriára került, de nem szedte a gyógyszereit, a többi gyerekét pedig elhanyagolta és rosszul bánt velük. A férfi szerint nemcsak megverte őket, de belenyírt a hajukba, és az is előfordult, hogy

leforrázta őket.

Később az asszony öngyilkos akart lenni és fagyállót ivott, de túlélte, a pszichés állapota viszont rosszabb lett, a gyermekek pedig egyre többet szenvedtek. Egyik reggel azonban a nő eltűnt.



Öt és fél évvel később, idén áprilisban a nyomozók újból vizsgálni kezdték a nő eltűnésének rejtélyes körülményeit. Egy tetemkereső kutyával érkeztek az évek óta lakatlan, romos házhoz, és a kutya néhány perc után jelzett is. A női holttestre egy emésztőgödörben találtak rá.

A legidősebb fiú mindent bevallott

A nyomozók ezután a család összes tagját és a volt élettársakat is kihallgatták. A legidősebb fiú végül megbukott a hazugságvizsgálaton, megtört, és mindent bevallott. A vallomásában arról beszélt, hogy 2013. szeptember 7-én döntött úgy, hogy nem tűri tovább az anyja ámokfutását és megöli nőt.

Egy párnával fojtotta meg az alvó asszonyt, majd

a holttestet a házuk emésztőgödrébe dobta,

amit egy betondarabbal takart le. A faluban senki sem tartotta gyanúsnak a nő eltűnését, aki pedig megkérdezte a gyerekeket, azok azt felelték, hogy anyaotthonba ment. A kisebb gyermekek később az édesapjuk családjaihoz kerültek, a legidősebb fiú az édestestvérével élt tovább, elköltöztek a régi házból és új életet kezdtek.

A gyötrelmeknek akart véget vetni

A férfi ügyvédje, Kemenes Csaba védencéről azt nyilatkozta, a férfit az édesanyja elnyomta pszichésen, és rendkívül rossz körülmények között nevelte, csak úgy, mint a testvéreit. Mindezek hatására úgy döntött,

véget vet ezeknek a gyötrelmeknek,

ezért megölte édesanyját. Arról is beszélt, hogy az eltelt öt év alatt a férfi jó magatartást tanúsított. Több munkahelye is volt párhuzamosan, megfelelő jövedelemmel rendelkezett. Jó családi körülmények között élt, lakást is biztosított magának, sőt még testvéreit is eltartotta.

Egy másik hasonló gyilkosság is történt

Idén februárban hirdettek ítéletet a Budapest Környéki Törvényszéken egy hasonló gyilkosság ügyében. Ott is egy több gyermekes anyát öltek meg, aki a tanúk szerint szintén pokollá tette a családja életét. Őt a negyvenes éveiben járó férje ölte meg, de a bíróságnak a tóalmási gyilkossághoz hasonló körülményeket kellett mérlegelnie.

A vádlott azt vallotta, hogy

az asszony folyamatosan ivott,

és ez az első közös gyermekük életébe került, aki kizuhant a tizedik emeleti lakásuk ablakából. A második gyermekük a szülés közben halt meg, aztán hiába született még három gyermek, a nő nem törődött velük, csak ivott. A bíró figyelembe vette ezeket a körülményeket, de kihangsúlyozta, hogy a férfinek lett volna más lehetősége is, a gyilkosság azonban soha nem lehet megoldás. Végül 13 év fegyházra ítélték a férfit.

Akár 15 évet is kaphat a tóalmási férfi

Az anyját meggyilkoló tóalmási férfi ügyében a nyomozási bíróság a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk és az eljárás befolyásolásának veszélye miatt elrendelte az előzetes letartóztatást.

Az ügyvéd azt mondta, tudomásul veszik a döntést, de amint lehetőség nyílik rá, kezdeményezni fogják, hogy a bíróság szüntesse meg a letartóztatást és enyhébb súlyú bűnügyi felügyeletet rendeljen el. Mivel a gyanúsított a gyilkosság idején még csak 17 éves, vagyis fiatalkorú volt, ezért a törvény szerint 5-től 15 évig terjedő fegyházbüntetésre ítélhetik.

A címlapfotó illusztráció.