Tragédiába torkollt a konfliktus, ami évtizedek óta megkeseríti a fegyintézetek mellett lakók életét

Hangoskodással zavarják a rabok hozzátartozói a börtönök mellett lakókat. Egy idős férfi rászólt egy éppen a raboskodó párjának ordibáló nőre, az asszony dühében ütni kezdte a nyugdíjast, aki végül belehalt a sérüléseibe. Bár évek óta szabálysértés a börtönök előtt kiabálni, néhány intézetnél minden délután megjelennek a hozzátartozók. A Kékfény riportja.

B. Enikő végigsírta az egész tárgyalást, a vád szerint

agyonvert egy idős bácsit.

A nő szavaiból az derül ki, egy tragikus baleset történt, egyébként ő csak védekezett. Az áldozat belehalt a sérüléseibe, a vád halált okozó testi sértés.

A tetthely a Maglódi utcai börtön előtti közterület Kőbányán. 2017 szeptemberében ott tartották fogva B. Enikő párját. A nő hozzá jött, azonban nem a hivatalos beszélőre, hanem kintről kiabálva próbált vele szót váltani. Elég nagy a távolság, muszáj hangosan ordítani, hogy a fogoly hallja a látogatót. B. Enikő is ordított.



Jóska bácsi a börtönnel szemben lévő házban lakott. Zavarta a hangoskodás, rászólt a nőre, hogy hagyja abba a kiabálást. Ez lett a veszte. Először csak összeszólalkozott egymással a három gyerekes asszony és a nyugdíjas. Később

tettlegességig fajult a vita,

B. Enikő többször ököllel fejen ütötte a 75 éves férfit, aki földre zuhant, de olyan szerencsétlenül verte be a fejét az aszfaltba, hogy pár nappal később belehalt a sérüléseibe.

A szomszédok többsége csak kamerán kívül beszélt

A tárgyaláson kihallgatták B. Enikő párját is, a fegyenc vallomása szerint kintről kiabálták a nevét. Kinézett az ablakon, a nő volt az, szerelmet vallottak egymásnak. A fogoly úgy látta a rácsok mögül, hogy a nyugdíjas támadt a párjára, ráadásul egy bottal. A tanú szerint ennyi történt. Látásból ismerte az áldozatot, egy telepen laktak régen, és Jóska bácsi már akkor is mindenkivel mindenért kötözködött. Kiállhatatlan alak volt.

A börtön és a lakóházak közel vannak egymáshoz, így a lakosokat zavarják a hangoskodó hozzátartozók (Fotó: Duna Televízió)

A börtönnel szembeni háztömbökben egészen máshogy ismerték az öreget, a Duna Televízió stábja azt hallotta mindenkitől, hogy igazi színfolt volt a telepen, nagyon hiányzik mindenkinek. A kamera előtt viszont nem szívesen beszéltek a szomszédok. Azt mondták, félelmetes gengszterek járnak luxusautókkal a börtön elé kiabálni, ezért jobb csendben maradniuk.

Egyetlen helyi férfi vállalta az interjút, ő bizarrnak nevezi, ami történt. Azt mondta,

rendszeresen járnak a börtön elé ordítozni

a hozzátartozók, és zavarónak nevezte a hangoskodást.

A Budapesti Fegyház és Börtön B-objektuma, ahogy hivatalosan nevezik, a Maglódi úti fegyház, a forgatás idején csendes volt. A lakók azt mondták, általában estefelé megy ki egy-egy rokon óbégatni. Az ottani hangoskodás még elviselhető, a Venyige már nem.

A börtönvilágban így nevezik a másik fővárosi intézetet, ami pár száz méterre van a Maglódi úttól. Ez egy úgynevezett előzetes ház, olyan foglyokat őriznek itt, akiket jogerősen még nem ítéltek el. A sokemeletes, hatalmas épület rácsos ablakai az utcára néznek, az intézetet egy villamossín és a forgalmas úttest választja el a lakóházaktól. Nagyjából háromszázan élnek ezen az oldalon.

Folyamatosak a konfliktusok, de tettlegességre még nem került sor

Kállai Éva évtizedek óta él a börtön árnyékában. Azt mesélte, lényegében megszokták az ordítozást, néha még nevetnek is rajta, hogy a rokonok legintimebb titkait is megismerik. A nő nem emlékszik komolyan konfliktusra a lakók és a kiabálók között. Ő maga egyszer szólt csak, mikor egy este a házuk előtt tűzijátékkal köszöntöttek kintről egy szülinapos rabot.

Tettlegességre akkor sem került sor. Kállai Éva elmondta: mikor már tényleg elviselhetetlen a hangzavar, valamelyik lakó hívja a rendőröket, akik amúgy is rendszeresen cirkálnak a környéken, és akkor egy ideig csend lesz. A fegyintézetek előtt évek óta

szabálysértés a hangoskodás,

a bírság tízezer forintnál kezdődik, és a rendőrök büntetnek is szorgalmasan. A jelenséget mégsem lehet megszüntetni.

Kállai Éva maga is szenved a kiabálóktól, mégis türelmes velük. azt mondta, valahol meg is érti őket. Az viszont már neki is sok, mikor egyszerre két ellenséges család, vagy banda jön-megy ugyanakkor. A másik súlyos probléma – mondta a nő –, hogy sok rokon a sínek melletti kerítésre kapaszkodik fel, hogy jobban hallják egymást. Alig tud eljárni tőlük a villamos.

A Duna Televízió stábja egy kisebb kamerával tért vissza a Venyigéhez, hogy elvegyülhessenek a kiabálók között. Már az autóból láttak két embert, akik fennhangon üvöltöttek a börtönablakok irányába. Később egy fiatal anyuka érkezett meg, karján kisgyerekkel. Már a köszönéséből kiderül, a szerelméhez, a kicsi apjához jött. „Szeretlek” – hangoztatta.

A rabok kommunikációs lehetőségei korlátozottak

A látogatók kintről biztatják a rabokat, akiknek ez a sivár napjuk fénypontja, látják, hallják a szerettüket. De miért így? Az előzetesbe került foglyoknak hetekig tart, mire elintézik a hivatalos kapcsolattartási dokumentumokat. Addig csomagot sem kaphatnak és beszélőre sem mehet hozzájuk senki. Oda eleve csak pár embert engednek be, őket is csak

havonta egyszer, egy órára.

Ráadásul sokszor még csak nyomoznak az rabok ellen, az esetleges összebeszélés miatt a hatóságok meg is tilthatják a legális kapcsolattartást a külvilággal. Ez a másik alapprobléma.

A Venyige elnevezésű intézet előtt haladó forgalmas út és a villamosvonal folyamatos veszélyforrás az erre járó hozzátartozóknak (Fotó: Duna Televízió)

A rabok hivatalosan csak belsős telefonról beszélhetnek az előre engedélyezett hozzátartozójukkal. De nem rögtön és nem ingyen kapják meg a készüléket. 35 ezer forint a kaució, és van, hogy egy hónapot kell rá várni. Utána is hetente maximum 10 percet telefonálhatnak, aranyáron. Az országban itt a legdrágább a percdíj, 100 forint.

Ahogy sötétedett, úgy lett egyre nagyobb az élet a börtön előtt. Sorban érkeztek a rokonok, barátok. Csak álltak az út szélén, és szomorú arccal kiabálták az ablakok felé, hogy mennyire hiányzik nekik a fiuk, testvérük, apjuk, szerelmük. Sokszor esik szó arról is, hogy mit mondott az ügyvéd, melyik tanú mit vallott, és hogy mit lehet tenni a saját ügyükben, hogyan szabadulhatnak a lehető leghamarabb.

Szó sem lehetett önvédelemről

Bár a nyugdíjas bácsi gyilkosa felajánlotta a tárgyaláson, hogy kifizeti az áldozat temetésének költségeit, a bírót nem hatja meg B. Enikő felajánlása. A nő első fokon bűnös halált okozó testi sértésben, hat és fél év szabadságvesztést kapott

többszörös visszaesőként.

A vádlott sokkot kapott, a rokonok pedig sírva fakadtak az ítélet hallatán.

A bíró megindokolta a döntést: szerinte szó sem lehet önvédelemről. Több tanú is látta, hogy mi történt. A nő többször is megütötte a 75 éves, súlyos beteg bácsit. Az orvosszakértők megállapították, hogy az áldozat arcán legalább három sérülést a tettes okozott, amik nem a járdára eséstől keletkeztek.

A bíró nem látott őszinte megbánást. Sőt, kifejezetten érzéketlennek tartotta, hogy B. Enikő közömbösen otthagyta a földön fekvő, vérző nyugdíjast,

a mentőt pedig a szomszédok hívták ki hozzá.

B. Enikő tettének büntetési tétele 2 és 12 év között van, a hat és fél év kicsivel a középérték alatt maradt. Az ügyész elégedett, a védelem viszont enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A bíró úgy döntött, nem rendeli el a nő előzetesét, egyelőre házi őrizetben marad.

A címlapfotó illusztráció.