Mi jár egy csecsemőgyilkos nő fejében?

Az anya-gyermek kapcsolatot a társadalom talán a legszentebb kapocsként tartja számon, egy mélyen gyökerező, ösztönös és szeretetteljes, erős szövetségként. Ezért is okoz talán megütközést, amikor napvilágra kerül egy-egy brutális csecsemőgyilkossággal kapcsolatos hír.

Időről időre érkeznek híradások elborzasztó, újszülöttek ellen elkövetett gyilkosságokról, a legutóbbi február elején váltott ki nagy felháborodást. A gyilkosság ebben az esetben különös hidegvérűségre vallott. Hová tűnik ilyenkor az egyébként olyan nagyra tartott anyai ösztön? – kérdeztük meg Facsarné Werner Mária kriminálpszichológustól.

A kép illusztráció (Fotó:Shutterstock)

Otthonról hozott „hajlam”

Ha ösztönnek lehetne tekinteni az anyai ösztönt, akkor – normális fejlődésmenet esetén – valószínű, hogy minden újszülött megélhetné a felnőttkort – szögezte le Facsarné Werner Mária. A szakember szerint tehát anyai ösztön mint olyan, ebben az értelemben nem létezik, az embernek a törzsfejlődés folyamán csupán két ösztöne „maradt”: ez az életösztön és a megkapaszkodási ösztön.

A szocializáció folyamatában utánzással megtanulható viszont ideális esetben a gondoskodás, az empátia, a szeretet, majd a későbbiekben az áldozatvállalás mint a viselkedés komplex pszichológiai formája. Ugyanakkor ha valaki agresszív, mérgező környezetben nő fel – hívja fel a figyelmet a kriminálpszichológus –, akkor a szülői viselkedésmintázottságot felvéve és később továbbörökítve – akár csecsemőgyilkossá is válhat.

Szeretet nélkül könnyebbnek tűnik

Egy nőt több dolog motiválhat abban, hogy saját gyerekének élete ellen forduljon. Facsarné Werner Mária szerint alapvető ilyenkor a szeretet hiánya, az, hogy a nő nem kötődik a megszületett csecsemőhöz, sőt, már a testében hordott magzathoz sem. Úgy érzi, hogy az a „lény” egy idegen, „akadályt képező ágens”. Esetleg fél attól, hogy környezete elítéli őt, vagy már sok gyermeke van, de azokat sem szereti. Ilyenkor képbe kerülhetnek a nehéz életkörülmények is vagy a szülés még friss, elviselhetetlen fájdalma, és az anya a teljes kimerülésben pszichotikus állapotba kerül. Nem kizárható a körülmények közül az sem, hogy alacsonyan szocializálódott, alacsony iskolai végzettségű, tájékozatlan, tudatlan a nő – sorolja a szakember.

Szeretet vagy bármilyen kötődés nélkül a gyilkosság – az ölés folyamata – is könnyebbnek tűnhet számára.

Nem lehet általánosítani

Kérdésünkre, miszerint ezek a nők egy felnőtt életére is törnének-e, Facsarné Werner Mária azt válaszolta: vélhetően nem. A gyermek a védtelensége miatt lesz az anya áldozata, képtelen ellenállásra, könnyen elhallgattatható és – urambocsá! – a teste el is tüntethető. „Nincs általános, a felnőttekre is kiterjeszthető gyilkos személyiségkép” – szögezte le a kriminálpszichológus.

Különös és statisztikai adatokkal egyelőre nem alátámasztható tapasztalat viszont a szakember szerint, hogy – valamiért – a kislány újszülötteket kevésbé várják a nők, mint a fiúkat.

A csecsemőgyilkos nők, mire az ügyük bíróság elé kerül, többnyire megbánást tanúsítanak, de Facsarné Werner Mária szerint nem mind élnek meg hagyományos értelemben vett bűntudatot a tettük következményeképpen.

Szigorodott a törvény

A törvény sokáig nem rendelkezett külön a csecsemők ellen elkövetett gyilkosságokkal kapcsolatban. A szabályozás ugyanakkor 1999-től már minősített esetként bevezette a tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szembeni elkövetést, illetve az emberölés privilegizált eseteként az újszülött megölése bűncselekményt.



2003 óta azok a nők, akik a szülés alatt vagy közvetlenül azután oltják ki gyermekük életét, már akár 10–15 év fegyházbüntetést is kaphatnak, ha pedig a bíróság különös kegyetlenséget állapít meg, akkor akár életük végéig is rács mögé kerülhetnek.

A Nógrád Megyei Főügyészség nemrégiben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat egy anya ellen. A nő jelenleg házi őrizetben van, az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék hoz ítéletet. A hirado.hu korábban beszámolt az esetről.