Egy ember halálát okozta a debreceni díler erős kábítószere

Egy debreceni díler három éve olyan erős drogot adott el, amitől egy ember meghalt, hat pedig életveszélybe került. Iskolák közelében is árult kábítószert a férfi, így elsőre talán enyhének hangozhat, hogy a közelmúltban mindössze hat és fél év börtönre ítélték. A jog szerint azonban a halált és a több napos kómát okozó mérgezésekért nem vonhatták felelősségre, pedig a vádlott tudta, hogy veszélyesen tömény szerrel kereskedik. A Kékfény riportja.

2015 szeptemberében T. Sándor, egy fiatal debreceni férfi 10 gramm pszichoaktív anyagot vásárolt, az soha nem derült ki, hogy kitől. T. Sándor is függő volt, és akkor már másfél éve csak abból élt, hogy drogot terjesztett. Három évvel ezelőtt, szeptember 5-én felhívta egy ismerőse, és 3 grammot vett az új anyagból. A vevő egy elhanyagolt külvárosi házban lőtte be magát a barátaival. Másnap reggel már halott volt, a társait pedig kórházba szállították, kómában és életveszélyes állapotban voltak.

De a szerből nem csak ők vásároltak. Egy másik férfi is vett, és vitt a barátainak, ők egy lakótelepen lettek rosszul, mind a hárman kórházba kerültek. T. Sándort másnap délelőtt fogták el a rendőrök, hamarosan előzetes letartóztatásba is került.

Tagadta, hogy árulta a drogot

A férfi azt soha sem tagadta, hogy köze volt a droghoz, de azt tagadta, hogy árulta volna. Az ügyvédje szerint védence nem volt díler, csak szívességből adott a barátainak anyagot. Az ügyészség szerint azonban egyértelmű bizonyítékok vannak a vádlott ellen, a lakásában tartott házkutatáson mérleget és egyéb, a drog porciózásához, árusításához szükséges eszközt találtak, és több tanú is vallotta, hogy a férfinek pénzt adtak a kábítószerért.

T. Sándor az ADB-Fubinaca elnevezésű anyagot árulta. A pszichoaktív anyagot 2013-ban fejlesztették ki Japánban, és gyorsan elterjedt máshol is. A szintetikus cannabionidot por formájában, vagy tablettaként árusítják, és 40-60-szor erősebb a hatása a marihuánánál. A magyar piacon Herbál néven ismerik, és már kis mennyiségben is szapora szívdobogást, eszméletvesztést, artériás trombózist okozhat.

2015-ben terjedt el Magyarországon

A szert valószínűleg kínai vegyi üzemekben állítják elő nagy tételben, és a legtöbbször csomagban, postán, vagy futárszolgálattal érkezik Európába. 2015-ben, amikor elterjedt Magyarországon is, legalább 8 ember halt meg herbál-túladagolásban, mindegyik áldozat 21 évesnél fiatalabb volt.

T. Sándor hat és fél évet kapott. A Debreceni Járásbíróság szerint egyértelmű, hogy a vádlott kereskedett a szerrel. 2015-ben a herbál még új pszichoaktív szernek minősült, vagyis már az új designer drogokat tartalmazó C-listán volt, tehát illegális szernek minősült. A vádlott emellett más, régebbi drogokkal, például speed-del is üzletelt, amiatt is elítélték. Arra is volt bizonyíték, hogy egy iskola közvetlen közelében is árulta a kábítószereket.



A bíróság figyelembe vette, hogy a drog miatt egy ember meghalt, hatan pedig rosszul lettek, életveszélyes állapotba kerültek. A bíróság ítélete szerint, mivel a szer veszélyes és halálos volt, a büntetés is súlyosabb, de a férfit sem emberöléssel, sem testi sértéssel nem vádolták meg, hiszen nem az volt a szándéka, hogy bárki rosszul legyen, vagy meghaljon.

Debrecen legszegényebb negyede

A Biczó István-kert Debrecen egyik legszegényebb negyede, az elhanyagolt telkeken és régi hétvégi házakban sokan áram és fűtés nélkül élnek. Az Ökomenikus Segélyszervezet debreceni Szociális és Fejlesztő Központjába is többen járnak a Biczó István-kertből. A hajléktalanokat és szenvedélybetegeket segítő szervezettől évente 150 függő, főleg drogos kér segítséget a leszokáshoz.

Figeczky Tamás, az intézmény vezetője azt mondta, körülbelül 5 évvel ezelőtt jelentek meg a környéken a designer drogok, és egy ideig egyre többen kezdtek el ilyen szereket használni. Az utóbbi időben már nem nőtt az új pszichoaktív anyagokat fogyasztók száma, a becslések szerint a függők 40-százaléka él ilyen szerekkel.

A legnépszerűbb szer volt

Az egyik legnagyobb probléma, hogy legtöbbször sem a dílerek, sem a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy milyen drog kerül a piacra. Három évvel ezelőtt az ADB-Fubinaca volt a legnépszerűbb szer, ettől halt meg a fiatal férfi is, és emiatt lett rosszul egy nap alatt hat másik fogyasztó is. A drog azóta is népszerű, de összetétele folyamatosan változik.

A designer drogok eleinte azért voltak népszerűek, mert más volt az összetételük, mint a hagyományos kábítószereké, így nem minősültek tiltott szereknek. Vagyis szabadon lehetett kereskedni velük, nem kellett a rendőrségtől tartani. De aztán a törvénykezés és a hatóságok is felgyorsították a tiltólista frissítését, csakhogy erre a kínaiak is tempót váltottak.

2014-ben már például hetente két új anyagot dobtak piacra. A gyors fejlesztéseknek azonban megvolt az ára, az anyagok egyre megbízhatatlanabbá váltak, és egyre többen haltak meg. A Nemzeti Szakértői Kutatóintézet kábítószer laboratóriumának vezetője szerint mára lelassultak a kábítószer-laboratóriumok is.

Csökken a designer drogok aránya

Csesztregi Tamás szerint az elmúlt 2-3 évben egyre inkább csökken a designer drogok aránya a hozzájuk kerülő anyagokban. Míg 2015-ben a klasszikus és a designer szerek aránya 50-50 százalék volt, addig az idei évben 35-40 százalékra esett vissza a designer drogok aránya, amely egy komoly visszarendeződést jelent.

Szakértők szerint a jelenség mögött a megváltozott fogyasztói szokások állnak. 2010-ben a designer drogok elsősorban partidrognak számítottak, szórakozni vágyó városi fiatalok fogyasztották. Mióta kiderült, hogy a designer drogok sokkal kiszámíthatatlanabbak, veszélyesebbek, mint a korábbi szerek, a fizetőképes közönség inkább visszatért a hagyományos, és persze drágább anyagokhoz. Az utóbbi években az olcsó drog elsődleges fogyasztói az elszegényedett, falusi emberek lettek.

A halálos drogot áruló debreceni drogdíler ítélete nem jogerős, az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője a bűncselekmények téves minősítése és enyhítése miatt fellebbezett.