Kábítószer-kereskedőket fogott el a rendőrség Pásztón

A Pásztói Rendőrkapitányság eljárást kezdeményezett kábítószer-kereskedelem kísérlete, kábítószer birtoklása miatt egy 32 éves jobbágyi és egy 52 éves hatvani lakos ellen – tájékoztatott a Police.hu. Mint írták, a gyanúsítottak egy új pszichoaktív anyaggal is visszaéltek.

A 32 éves férfi 2018. december 3-án délután egy hatvani parkolóban gépkocsijában a mellé beülő nőnek alufóliába csomagolt, kábítószergyanús anyagot akart eladni, amikor a rendőrök rajtakapták – olvasható a rendőrség honlapján.

A rendőrök a Terrorelhárítási Központ közreműködésével elfogtak egy 52 éves hatvani férfit is, akinek lakását és gépkocsiját is átkutatták. A nyomozók az ingatlanban 51,67 gramm fehér színű, kábítószergyanús anyagot, valamint egy, a terjesztéshez használt digitális mérleget is lefoglaltak, a gépjárműben pedig 2,21 gramm alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyagot találtak. A lakásban talált anyag előzetes szakértői vélemény szerint újfajta pszichoaktív vegyület – tájékoztatott a Police.hu

A két férfit a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat – írták.

