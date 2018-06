Alaptörvény blog

Mi lesz veled Kárpátalja? – alkotmányos válsághelyzet Ukrajnában

Most már szinte biztos, hogy a kisebbségi jogérvényesítés is a liberálisok hitbizománya. A kárpátaljai magyarság elleni támadás rámutat arra is, hogy a gyümölcsöző és haladó multikulturalizmus az, amiből Te magyar, kimaradsz.