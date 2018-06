A nyomozók szeme láttára lőtt nyakon három férfit az autópálya mellett

Közvetlen közelről adta le a lövéseket az elkövető 2015-ben, szinte a rendőrök szeme láttára. Az ugyan titok, hogy miért, de a merénylőt éppen megfigyelték a támadás idején. Az indítékra mégsincs magyarázat: amint az a Kékfény riportjából kiderült, első fokon úgy ítélték 12 évre a támadót, hogy nem sikerült kideríteni, miért készült hármas gyilkosságra.

Három lövés dördült az M1-es autópálya tatabányai lehajtójának közelében, egy gyorsétterem mögötti elhagyatott zsákutcában 2015. január 31-én 20 óra 40 perckor, majd egy autó csikorgó gumikkal hajtott a közeli étkezde parkolójába, ahol három, vérző nyakú, sokkos állapotban lévő férfi próbált segítséget kérni.

A lövöldözőt a Terrorelhárítási Központ kommandósai később a kisbéri buszpályaudvaron fogták el. A fegyver ekkor már nem volt nála, azt a bűncselekmény után elrejtette – olyannyira, hogy soha nem is került elő. Azt azonban hamar bevallotta a győri férfi, hogy ő lőtt.

Két és fél évvel később a bíróságon – az ítélethirdetés előtt – a vádlott, E. Krisztián meglepő módon már azt állította, hogy valójában ő az áldozat, és nem a három nyakon lőtt, életveszélyesen megsebesített férfi. A bíróságon azt mondta: „Szeretnék végre normális életet élni, szeretném végre elfelejteni ezeket a gengsztereket, akik állítólag az én sértettjeim, bár én a mai napig azt mondom, hogy ebben az ügyben én voltam a sértett.”

E. Krisztián a lövöldözés előtt néhány évvel a konditeremben ismerkedett meg egyik későbbi áldozatával. A nyomozás során csak annyi derült ki biztosan, hogy volt néhány közös üzletük – ezüstről és a táplálékkiegészítő porokról volt szó –, míg aztán 2014 decemberében a vádlott egy újabb üzleti lehetőséget ajánlott fel az ismerősének.



Sorban nyakon lőtte mindhárom áldozatot

A Kékfény stábja ellátogatott a helyszínre a három meglőtt férfi ügyvédjével. Az életveszélyes sérüléseikből lassan lábadozó sértettek maradandó egészségkárosodást szenvedtek, és azóta sem tudták feldolgozni az eseményeket.

Nagy Norbert ügyvéd szerint a vádlott találta ki azt, hogy azon a szokatlan helyen és időpontban találkozzanak egy állítólagos külföldi autóalkatrész-kereskedővel. Győrből indultak el. Az autót az egyik sértett vezette, mellette ült a testvére, a hátsó ülésen pedig egy tolmács és E. Krisztián foglaltak helyet.

A lövöldözés helyszínén megálltak: E. Krisztián kiszállt, azt állította, könnyít magán, majd nem sokkal később visszament a kocsihoz. Az eset – Nagy Norbert szerint – feltehetőleg akként történt meg, bár azt maguk a sértettek sem látták egyértelműen, hogy a vádlott a gépkocsiba vagy teljesen, vagy félig beszállt, és – ahogy a gyanúsított a kezdeti vallomásában elmondta –, először a hátul ülő tolmácsot lőtte nyakon, majd az anyósülésen és a sofőrülésen helyet foglaló személyeket is.

Egészen közelről tüzelt

Az igazságügyi fegyverszakértő számításai szerint legfeljebb 30 centiméteres távolságból tüzelt E. Krisztián, aztán kiugrott a kocsiból és a közeli dombok felé indult.

A sofőr is kiszállt, a lövések zajától szinte teljesen süket volt, vérző nyakkal, sokkos állapotban szédelgett az autó körül, csak akkor fogta fel, mi történt, amikor a sérülései miatt mozdulni sem bíró tolmács erőtlenül, motyogva szólt neki, hogy üljön be, és meneküljenek.

E. Norbert, bár igyekezett vissza az induló autóhoz, már nem érthette utol, így a sebesült férfiak a közeli McDonald’s parkolóban segítséget tudtak kérni.

Nem várt fordulat

Meglepő módon a Nemzeti Nyomozó Iroda néhány nyomozója néhány másodperc alatt a segítségükre sietett. A nyomozók, akiknek alapvetően a kiemelt bűncselekmények felderítése a feladatuk, néhány méterre, a bokrok mögött parkoltak és éppen azt az Audit követték, figyelték meg, amelyben a lövések dördültek el – igaz, abból a távolságból nem hallották a fegyverropogást.

A kérdés már csak az volt, hogy a négy érintett közül ki volt az, akit megfigyeltek – fogalmazott a sértettek jogi képviselője.

Később a bíróságon tanúként hallgatták meg az akció parancsnokát, aki nem árulhatott el részleteket a titkos nyomozásról, de a bíró kérdésére annyit elismert, hogy a három sértettet nem ismerte. Ebből az a következtetés vonható le, hogy E. Krisztián ellen nyomoztak.

A férfi elfogása után házkutatást tartottak a rendőrök az otthonában, és különböző helyeken elrejtve több kilogramm marihuánát, amfetamint és 30 gramm kokaint találtak. A több millió forint értékű drog, a lefoglalt mérleg és az egyéb eszközök arra utaltak, hogy a vádlott kábítószerrel kereskedett, vagy legalábbis ez volt a terve.

Hol így vallott, hol úgy

E. Krisztián a nyomozás közben többször megváltoztatta a vallomását. Volt, amikor azt állította, hogy csak rá akart ijeszteni a férfiakra, aztán felmerült az is, hogy véletlenül sült el a fegyver, végül ahhoz a verzióhoz ragaszkodott, hogy a meglőtt férfiak közül ketten, a testvérpár pénzt követelt tőle, fenyegette, és egyébként a lakásában talált drogot is ők adták neki korábban, hogy rejtse el. Azt állította: „jogos védelmi helyzetben” volt, hárman voltak ellene, „este volt, nálam jóval erősebb testalkatúak, fegyvereik voltak, ezeket a fegyvereket rám szegezték, fenyegettek” – sorolta. Szerinte a rendőrök azért nem találták meg a három férfi fegyvereit, mert amíg azok a gyorsétterembe hajtottak, eldobták.

Az ügyész szerint viszont ez teljes képtelenség, hiszen a nyakon lőtt sofőr azt sem tudta, hol van, és mi történt vele.

A három meglőtt férfi ügyvédje szerint ügyfelei azt állítják, semmilyen vitájuk nem volt a lövöldözővel, de ennek ellenére egyértelmű, hogy a vádlott előre készült a leszámolásra. Nem mondta meg, hogy hol lesz a találkozó, nem vitt magával telefont, hogy ne lehessen később a helyszínhez kötni, és egy táskát is hozott magával, amiben a meneküléshez, és a nyomok eltüntetéséhez szükséges eszközöket rejtett el.

E. Krisztián ügyvédje szerint viszont minden ok és előzmény nélkül biztosan nem lőtt volna a védence, valaminek kell lenni a háttérben. Plenter Nándor úgy fogalmazott: a bűntett helyszínén nem gépkocsialkatrész-vásárlásáról volt szó.

Az ítélet: többszörösen bűnös

A bírósági ítélethirdetésen jelen volt a Kékfény stábja is. A bíró kihirdette: a vádlott bűnös emberölés bűntettének kísérletében, kábítószer-kereskedelem bűntettének kísérletében, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, ezért a bíróság halmazati büntetésül 12 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság nem fogadta el a férfi védekezését, hiszen semmi sem bizonyítja azt, hogy a három férfi fenyegette őt az autóban. Élő András, a Tatabányai Törvényszék tanácselnöke úgy fogalmazott: „Ha valaki valóban úgy érzi, hogy jogos védelmi helyzetben van, akkor ezt nagy valószínűséggel nem csak a sokadik kihallgatása alkalmával adja elő”.

Arra nincs válasz, hogy miért

A legfontosabb kérdésre azonban a bíróság sem tudott választ adni: nem derült ki, miért futott el a helyszínről és miért lőtt E. Krisztián.

Emberölés kísérlete és kábítószerkereskedelem kísérlete miatt külön-külön is kiszabható akár életfogytig tartó ítélet is, az áldozatok ügyvédje szerint tehát a bíró hozhatott volna szigorúbb büntetést is. A sértettek is úgy gondolják, hogy előre kitervelt, kivégzésszerűen elkövetett hidegvérű emberölési kísérlet áldozatai lettek, és az ok csakis nyereségvágy lehetett, mivel az autóalkatrészekkel sok pénzt kereshettek volna.

Az ügyész végül súlyosabb büntetésért, a vádlott és védője pedig felmentésért és enyhítésért fellebbezett. Azt állítják, hogy a droghoz semmi közük, és nem emberölés kísérlete, hanem csak az engedély nélküli lőfegyverhasználat miatt kellett volna büntetést kiszabni. Az I. fokú döntés tehát egyelőre nem jogerős – derült ki Miklya Attila riportjából.

