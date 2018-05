Újabb 11 pénzügyőr állt bíróság elé

A Központi Nyomozó Főügyészség összesen 26 pénzügyőrt gyanúsít hivatali vesztegetés elfogadásával – közölte az M1 Híradója.

A vád szerint a pénzügyőrök tavaly október óta a Magyarországról kilépő külföldiektől jogtalan előnyként készpénzt kértek és fogadtak el. A többség beosztotti állományban dolgozott, őket akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. De van vezető beosztású gyanúsítottja is az ügynek, aki akár 10 évet is kaphat.

A gyanúsított pénzügyőröket hónapok óta megfigyelték, mindannyian a röszkei határátkelőnél dolgoztak. Szerdán a csoport egyik fele már bíróság elé állt. Órákon át tartott a tárgyalásuk, végül a többséget előzetes letartóztatásba helyezte a Szegedi Bíróság.