Amerikai társához hasonlóan dolgozik a magyar Dr. Csont

A csontszakértőkről szóló sorozatok nem állnak messze a valóságtól, a maradványok elemzésekor bármi bevethető. Néhány hónapja már Magyarországon is van olyan orvos, akinek nemzetközileg is elismert végzettsége van igazságügyi antropológiából. A szakértő évek, évtizedek óta nyugvó emberi maradványokról képes megállapítani az áldozat személyét és a halálának okát. Magyar Lóránt abban is egyedülálló, hogy egyedi azonosítójegyek például a fül íve, vagy apró visszerek alapján le tud buktatni tagadó tetteseket. A Kékfény riportja.

A Semmelweis Egyetem igazságügyi orvostani intézetének eldugott kis toronyszobája Magyar Lóránt műhelye. Eszközeit egy barkácsboltban vásárolta, pedig amit ő tud, azt senki más nem tudja az országban. A 38 éves orvos nemrégiben helytállt a nemzetközi igazságügyi szakértőket tömörítő szervezet vizsgáján Milánóban, így Magyar doktor lett hazánk első csontszakértője.

Munkájának terepe a boncterem, ahol a doktoron és kollégáin kívül sosem jár élő ember. Amikor a Kékfény stábja nála járt, a boncasztalon egy csontváz feküdt, a doktor egyik legújabb ügye.



Mit, mikor, miért és hogyan?

Az ismeretlen holttest maradványaiból ki kell deríteni, ki lehetett, mikor és mi történt vele. Ez a feladata az igazságügyi antropológus szakértőnek, így segítve a hatóságokat. Miután macerálták a csontokat – így nevezik a tisztításukat – Magyar doktor először gyilkosság nyomait keresi rajtuk.

A kutatáshoz és oktatáshoz használt, ám valaha ténylegesen élt emberek földi maradványain mutatta meg, milyen drámákról mesélnek neki a csontok. Avatott szemei előtt nem marad észrevétlen a kés, a balta vagy a fűrész nyoma. Ahogy azt is kideríti, mi okoz egy tátongó lyukat a koponyán.

Egy másik koponya egykori tulajdonosát lelőtték, ezt abból lehet tudni, hogy a tarkóján keletkezett lyuk befelé tágul. Ennek épp az ellenkezője látszik az öngyilkos fején. „Kifelé tágul ez a kráterszerű nyílás, kimeneti nyílás, ami az irányból adódóan önkezűleg létrehozható” – magyarázta.

Az antropológus szakértőnek a jelekből azt is meg kell állapítania, hogy a csonton talált sérülés még a halál előtt keletkezett, vagy utólag, a kihantoláskor, avagy épp az volt a halál oka. A stábnak egy összefoltozott koponyát is mutatott, amely egy be nem kapcsolt biztonsági öv következménye.

A csontok, mint egy nyitott könyv

A csontvázak zömét építkezők vagy a földművelők találják meg. Elsőként ki kell szűrni, mi az, ami nem embertől származik. Magyar doktor kapott már csontgyanánt égetett kerámiaedény cserepet is. A maradványok többsége a II. világháborúban került ideiglenes nyughelyére, ők azonban már a történelem részei. Az igazságügyi orvostan azokkal a maradványokkal foglalkozik, amelyek 20 évnél nem régebbiek. Ekkor évülnek el ugyanis a gyilkosságok, kivéve persze, ha minősített esetről van szó, hiszen azok után örökké nyomoz a hatóság.

A név nélküli holttestek személyazonosságának megállapításához a doktor felállítja a biológiai profiljukat. „Hogyha általánosságban kéne leírnom, akkor azt mondanám, hogy a férfikoponya a kocka, a női koponya meg a gömb” – részletezte az igazságügyi antropológus szakértő.

Az elhunyt nemét a koponyájából vagy a medencecsontjából olvassa ki, a szeméremcsont pedig kiváló az életkor meghatározására. A testmagasságot a végtagcsontok hosszúságából számolják, minél hosszabbak, logikusan annál magasabb embertől származnak.

Az életmódunk sem marad rejtve az antropológus szakértő előtt: egy bányásznak a nehéz fizikai munka, illetve a durva eszközök miatt csontos kinövései alakulhatnak ki mondjuk a kezén, míg ugyanezek a csontos kinövések a balerinának a lábán fognak kialakulni. Halálunk után is nyoma marad, hogy valaki jobbkezes volt vagy bal, sokat és sokfélét evett, vagy éhezett. Egy alkoholistának például idővel kékes-szürkés lesz a koponyája, a cukorbetegek fejbúbja pedig sárgára színeződik. Egy jó szimatú rendőrnek pedig akár már ez is elég lehet, hogy nyomot fogjon.

Van ami titok marad

Magyar doktor azt vallja, nem lehet minden egyes esetbe belehalni. Megszokta a halál örökös jelenlétét, de két dolog őt is megrázza: a gyermekhalál és a szenvedés. Magyar doktor még szinte pályakezdő volt, amikor tíz évvel ezelőtt neki kellett vizsgálnia az emődi eltűnt kislány maradványait.

Az alig kétéves Paulát, vagy, ahogy a környékbeliek becézték, Pandát csak pár percre hagyták őrizetlenül szülei 2007 őszén. A kislány és Maci nevű kutyája valószínűleg a nyitva felejtett kertkapun át kóborolt el valamerre.

A házőrző pár nappal később előkerült, de Pandát – hiába keresték minden létező eszközt bevetve–, csak egy év múlva találták meg, azonban egy gyerek nemét a koponyájáról nem lehet megállapítani egészen 10-12 éves koráig.

A kislányt a ruhájáról és az életkoráról azonosította, végül a játékairól levett mintákkal sikerült összevetni a DNS-ét is. Bűncselekményre utaló adat végül nem merült fel, de a szülők felelősségét vizsgálták Panda halálával kapcsolatban.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Egy másik gyerek halála azonban a mai napig fejtörést okoz a doktornak. Egy aprócska koponya olyan ellentmondásos jegyeket mutat, hogy képtelenség eldönteni: 5 éven belül vagy 30 éven túl hunyt el a kicsi.

A felderítetlen maradványokat tárolni kell, minimum 20 évig, az elévülési időig. Aztán elhantolják őket, név nélkül. A tapasztalatok szerint, akit 1 hónap után nem sikerül beazonosítani, annak a kiléte többnyire rejtély marad. Az ismeretlen személyazonosságú holttestek túlnyomó része egyébként férfi. Gyakran hajléktalanok, akiket nem keresnek, és senki nem értesíti a rendőrséget.

Pont mint a filmekben

A csontszakértős, népszerű filmsorozatok nem állnak annyira távol a valóságtól, mondta Magyar Lóránt. Ha kell, ő is használhatja a technika vívmányait. „Drónokat is most már nemcsak a kutatás, hanem a helyszíni szemlék során is alkalmaz a hatóság. Van lehetőség háromdimenziós szkennelésre is” – fejtette ki.

Az ismeretlen holttesteket, a föld alól vagy vízből előbukkanó emberi maradványokat legendák lengik körül. Lázba hozta a közvéleményt például, hogy április 11-én vajon Novozánszki Fannit vagy a darnózseli hentes feldarabolt feleségét halászták-e ki a Fertő-tóból, és rendre megtalálni vélik a 27 évvel ezelőtt elrabolt, majd nyomtalanul eltűnt Farkas Helga maradványait is. Legutóbb Jászberényben, egy eke fordított ki a földből egy koponyát, végül bebizonyosodott, továbbra sem a fiatal orosházi nő került elő.

A Teréz körúton két rendőrt felrobbantó fiatal férfi feje felett életfogytiglan lebeg, nem meglepő, hogy most azzal próbál védekezni, hogy a térfigyelő kamera felvételein egy nála centikkel alacsonyabb alak látszik. Ezzel kapcsolatban, vagyis hogy meg lehet egy fotóról állapítani valakinek a testmagasságát, és valóban perdöntő bizonyíték lehet-e bűncselekmény esetén, úgy fogalmazott: „hogyha van egy helyszín, ahol ismerem egy oszlop magasságát, és a vizsgálandó személy elmegy mellette, akkor az oszlop magasságából vissza lehet következtetni arra a testmagasságra, ami az oszlop melletti testmagasság az illető személynek. És azért így mondom, mert séta közben a magasság, a talajtól mért távolsága a fejtetőnek, az változik. Tehát a testtartás is befolyásolja a becsült testmagasságot”.