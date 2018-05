Mikróval együtt távozott angolosan a német férfi

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség többrendbeli csalás és lopás bűntette miatt emelt vádat azzal a 33 éves német férfival szemben, aki 2017 tavaszán és nyarán Duna-parti és balatoni üdülőhelyeken szállt meg, azonban a szállás díját nem fizette ki, valamint két társával együtt az üdülőkből kisebb értékű használati tárgyakat is elvittek - közölte az ügyészség a Híradó.hu-val.

Közleményükben ismertették az esetet, eszerint a német férfi 2017 májusában Dunapatajon megismerkedett egy 21 éves magyar lánnyal, akivel párkapcsolatot létesített. A férfi felajánlotta a lánynak és a 20 éves barátnőjének, hogy elviszi őket nyaralni a Duna-partra, illetve a Balatonra, és minden költséget ő áll.

Fali kapcsolót is vittek magukkal

Be is tartotta a szavát, igaz, nem a megszokott módon, ugyanis a három elkövető 2017. május végétől július közepéig alkalmanként több napot töltött különböző dunapataji, alsóörsi, siófoki kempingekben és panziókban, de a férfi a szállásdíjat sosem fizette ki, az nem is állt szándékában. Több esetben a szállás egyes berendezési tárgyait – így tálakat, ruhákat, lepedőket, vázákat, hősugárzót, mikrohullámú sütőt –, egy esetben pedig még a fali kapcsolót és a konnektort is magukkal vitték – írta az ügyészség.

Kisebb bűncselekményeket is elkövetett a férfi, ugyanis ebben az időszakban rendszeresen kért pénzt szórakozóhelyeken alkalmi ismerőseitől arra hivatkozással, hogy a pénztárcáját elvesztette, azonban a kölcsönt nem állt szándékában visszaadni. Egy esetben ismerőse horgászfelszerelését vitte el, majd adta el néhány ezer forintért, valamint előfordult, hogy egy áruházból bevásárlókosarat lopott.

A többszörösen büntetett, előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben a járási és nyomozó ügyészség végrehajtandó, míg társaival szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.