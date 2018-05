Balesetek miatt több kilométeres a torlódás az M1-esen és az M3-ason

Több baleset történt hétfő délután az autópályákon: az M1-esen Győr közelében Hegyeshalom felé két személyautó, az M3-ason Budapest felé a 120-as kilométerénél egy tréler és egy személyautó, a 66-os kilométernél pedig öt autó ütközött, mindegyik helyszínen több kilométeres a torlódás - hangzott el az M1 aktuális csatornán.

Az Útinform a honlapján azt írta: az M1-es autópályán Hegyeshalom felé – Győr térségében – a 110-es kilométer közelében baleset miatt több kilométeres a kocsisor.

Közölték azt is: az M3-as autópályán, Budapest irányában két baleset is nehezíti a közlekedést. A 66-os kilométernél több jármű ütközött össze a belső sávban, itt a helyszínelés már véget ért, ismét mindkét sáv járható, de továbbra is több kilométeres a torlódás.

A 120-as kilométer közelében felborult egy személyautó, sávlezárásra kell számítaniuk a közlekedőknek, jelenleg két kilométeres az araszoló kocsisor.